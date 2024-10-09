Итальянка Паолини сыграет против Эрики Андреевой во втором круге «тысячника» в Ухани

6-я ракетка мира итальянка Ясмин Паолини победила китаянку Юань Юэ во втором круге турнира в Ухани.

Встреча продолжалась 1 час 35 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу итальянской теннисистки.

В третьем раунде «тысячника» Паолини сыграет против россиянки Эрики Андреевой, которая ранее одержала победу над своей сестрой Миррой (6:3, 6:1).

Ухань (Китай)

Турнир WTA Wuhan Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Ясмин Паолини (Италия, 3) — Юань Юэ (Китай) — 6:4, 6:3