Соболенко сыграет с Юэ во втором круге турнира в Торонто

Китайская теннисистка Юань Юэ победила в первом круге турнира в Торонто. В двух сетах она выиграла у испанки Кристины Букши — 6:3, 6:3. Матч продолжался 1 час 19 минут. Следующей соперницей Юэ будет Арина Соболенко из Белоруссии. Торонто (Канада) Турнир WTA National Bank Open presented by Rogers Призовой фонд 3 211 715 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Юань Юэ (Китай) — Кристина Букша (Испания) — 6:3, 6:3 Эшлин Крюгер (США, Q) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 6:3, 6:2 Наоми Осака (Япония, WC) — Онс Жабер (Тунис, 9) — 6:3, 6:1 Магда Линетт (Польша) — Ребекка Марино (Канада, WC) — 6:3, 6:4