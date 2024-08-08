Соболенко сыграет с Юэ во втором круге турнира в Торонто

Сегодня, 02:01
Китайская теннисистка Юань Юэ победила в первом круге турнира в Торонто. В двух сетах она выиграла у испанки Кристины Букши — 6:3, 6:3.
Матч продолжался 1 час 19 минут.
Следующей соперницей Юэ будет Арина Соболенко из Белоруссии.
Торонто (Канада)
Турнир WTA National Bank Open presented by Rogers
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Юань Юэ (Китай) — Кристина Букша (Испания) — 6:3, 6:3
Эшлин Крюгер (США, Q) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 6:3, 6:2
Наоми Осака (Япония, WC) — Онс Жабер (Тунис, 9) — 6:3, 6:1
Магда Линетт (Польша) — Ребекка Марино (Канада, WC) — 6:3, 6:4