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Сегодня, 17:12

Путинцева выиграла турнир в Бирмингеме

Руслан Минаев
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Представительница Казахстана Юлия Путинцева выиграла турнир серии WTA 250 в Бирмингеме.

В матче за титул она победила австралийку Айлу Томлянович в двух сетах — 6:1, 7:6 (10:8). Матч длился 1 час 29 минут.

29-летняя Путинцева выиграла третий турнир WTA в карьере и первый — с 2021-го. Всего она шесть раз выходила в финал турниров WTA.

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay Classic

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Юлия Путинцева (Казахстан) — Айла Томлянович (Австралия) — 6:1, 7:6 (10:8)

Теннис
Юлия Путинцева
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