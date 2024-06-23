Путинцева выиграла турнир в Бирмингеме

Сегодня, 17:12
Представительница Казахстана Юлия Путинцева выиграла турнир серии WTA 250 в Бирмингеме.
В матче за титул она победила австралийку Айлу Томлянович в двух сетах — 6:1, 7:6 (10:8). Матч длился 1 час 29 минут.
29-летняя Путинцева выиграла третий турнир WTA в карьере и первый — с 2021-го. Всего она шесть раз выходила в финал турниров WTA.
Бирмингем (Великобритания)
Турнир WTA Rothesay Classic
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Финал
Юлия Путинцева (Казахстан) — Айла Томлянович (Австралия) — 6:1, 7:6 (10:8)