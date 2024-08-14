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Сегодня, 07:48

Путинцева и Аванесян вышли во второй круг турнира в Цинциннати

Евгений Козинов
Корреспондент
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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева одержала победу в первом круге турнира в Цинциннати. В трех сетах она переиграла британку Хэрриет Дарт — 4:6, 6:0, 6:1. Следующей соперницей Путинцевой будет американка Коко Гауфф.

В другой встрече Элина Аванесян, представляющая Армению, выиграла у канадской теннисистки Бьянки Андрееску — 6:4, 7:5. Следующей ее соперницей будет Елена Остапенко из Латвии.

Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг

Юлия Путинцева (Казахстан) — Хэрриет Дарт (Великобритания, Q) — 4:6, 6:0, 6:1

Элина Аванесян (Армения, LL) — Бьянка Андрееску (Канада, WC) — 6:4, 7:5

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Потапова вышла во второй круг турнира в Цинциннати