Путинцева обыграла Жабер во втором круге турнира в Аделаиде

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева победила Онс Жабер из Туниса во втором круге турнира в Аделаиде.

Матч продолжался 1 час 21 минуту и закончился победой представительницы Казахстана. 30-летняя Путинцева 2 раза подала навылет, допустив при этом 2 двойные ошибки. Она реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. Ее соперница сделала 3 эйса при 1 двойной ошибке и реализовала 1 брейк-пойнт из 6.

За выход в полуфинал соревнований Путинцева поборется с россиянкой Дианой Шнайдер.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Юлия Путинцева (Казахстан) — Онс Жабер (Тунис, WC) — 6:2, 6:4