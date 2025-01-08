Путинцева обыграла Жабер во втором круге турнира в Аделаиде

Сегодня, 15:27
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева победила Онс Жабер из Туниса во втором круге турнира в Аделаиде.
Матч продолжался 1 час 21 минуту и закончился победой представительницы Казахстана. 30-летняя Путинцева 2 раза подала навылет, допустив при этом 2 двойные ошибки. Она реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. Ее соперница сделала 3 эйса при 1 двойной ошибке и реализовала 1 брейк-пойнт из 6.
За выход в полуфинал соревнований Путинцева поборется с россиянкой Дианой Шнайдер.
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Юлия Путинцева (Казахстан) — Онс Жабер (Тунис, WC) — 6:2, 6:4