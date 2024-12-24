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24 декабря, 23:44

Тениисистка Путинцева рассказала, что в Казахстане ей дали больше условий для развития, чем в России

Даниил Аршавский
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29-я ракетка мира Юлия Путинцева назвала причины, по которым сменила российское спортивное гражданство на казахстанское в 2012 году.

«Было много причин на самом деле, не только финансовая сторона. В России я была одной из лидеров и по юниорам, и до 14 лет, и до 12. При этом мне не давали возможности бесплатно тренироваться нигде. Папа за все корты платил сам, и зимой было тяжело, потому что время ограничено, корты стоят дорого, помимо корта, ты должен платить за тренера, за мячи, за весь процесс, в общем. А в Казахстане мне предложили условия тренировочной базы. Когда я туда приехала первый раз, мне сразу вынесли коробку мячей. У нас же в Москве коробка мячей на месяц. А тут прилетел на неделю — коробка», — рассказала Путинцева в интервью Анне Чакветадзе и Динаре Сафиной на YouTube-канале «Лучший теннисный подкаст».

Кроме того, по словам Путинцевой Федерация тенниса России (ФТР) не поддерживала ее и несмотря на высокие результаты неоднократно отказывала спортсменке в представлении wild card на престижные турниры.

На счету 29-летней теннисистки три титула WTA в одиночном разряде.

Теннис
Юлия Путинцева
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