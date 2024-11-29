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Допинг

Сегодня, 09:46

Юрист Анцелиович: «Нет никаких параллелей между делами о допинге у Свентек и Валиевой»

Даниил Аршавский
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Спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала отстранение второй ракетки мира из Польши Иги Свентек из-за положительного допинг-теста.

В допинг-пробах польки был обнаружен триметазидин, который мог попасть в ее организм с загрязненным снотворным. Из-за этого вещества в январе на четыре года была дисквалифицирована российская фигуристка Камила Валиева.

«Никаких параллелей с делом Валиевой нет. Свентек удалось установить источник — это самое главное, чего не удалось в деле Камиллы. Мы знаем, что версии защиты Валиевой не поверили, тут же наоборот. По-видимому, она смогла провести анализы препаратов, которые употребляла, и там действительно нашли следы загрязнения», — цитирует Анцелиович «ВсеПроСпорт».

Теннисистка получила отстранение на месяц с 12 сентября 2024 года.

Ига Свентек. Суперзвезда тенниса из Польши тоже попалась на триметазидине: Свентек дисквалифицировали, но всего на месяц
Источник: «ВсеПроСпорт»
Теннис
Ига Свентек
Камила Валиева
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