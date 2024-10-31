Захарова за час обыграла Грачеву и вышла в четвертьфинал турнира в Гонконге

Россиянка Анастасия Захарова победила представляющую Францию Варвару Грачеву во втором круге турнира в Гонконге — 6:3, 6:1. Матч длился 1 час 2 минуты. Захарова за игру реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. У Грачевой — 2 эйса и 5 двойных ошибок. 113-я ракетка мира вышла в четвертьфинал и встретится с британкой Кэти Бултер. Гонконг (Китай) Турнир WTA Hong Kong Tennis Open Призовой фонд 267 082 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Анастасия Захарова (Россия) — Варвара Грачева (Франция, 7) — 6:3, 6:1