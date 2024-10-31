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Сегодня, 10:19

Захарова за час обыграла Грачеву и вышла в четвертьфинал турнира в Гонконге

Руслан Минаев
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Россиянка Анастасия Захарова победила представляющую Францию Варвару Грачеву во втором круге турнира в Гонконге — 6:3, 6:1.

Матч длился 1 час 2 минуты. Захарова за игру реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. У Грачевой — 2 эйса и 5 двойных ошибок.

113-я ракетка мира вышла в четвертьфинал и встретится с британкой Кэти Бултер.

Гонконг (Китай)

Турнир WTA Hong Kong Tennis Open

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Захарова (Россия) — Варвара Грачева (Франция, 7) — 6:3, 6:1

Теннис
Анастасия Захарова (теннис)
Варвара Грачева

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