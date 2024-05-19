Завершившая карьеру теннисистка Джорджи ограбила виллу во Флоренции

Итальянская теннисистка Камила Джорджи ограбила виллу во Флоренции, которую арендовала во время проживания со своей семьей, сообщает издание Corriere dellа Serra.

По данным источника, бывшая 26-я ракетка мира не оплатила аренду за полгода и вынесла половину мебели, включая персидские ковры, дорогие вещи и антикварный стол весом 500 кг.

Владелец виллы сообщил об ущербе в размере около 100 тысяч евро. О произошедшем он узнал от соседей, которые сообщили, что к дому подъезжали несколько фургонов для переезда.

Ранее сообщалось, что Джорджи и ее семью преследуют правоохранительные органы Италии из-за проблем с налогами и незадекларированными доходами.

11 мая она объявила о завершении карьеры.