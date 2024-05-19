Завершившая карьеру теннисистка Джорджи ограбила виллу во Флоренции

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Итальянская теннисистка Камила Джорджи ограбила виллу во Флоренции, которую арендовала во время проживания со своей семьей, сообщает издание Corriere dellа Serra.
По данным источника, бывшая 26-я ракетка мира не оплатила аренду за полгода и вынесла половину мебели, включая персидские ковры, дорогие вещи и антикварный стол весом 500 кг.
Владелец виллы сообщил об ущербе в размере около 100 тысяч евро. О произошедшем он узнал от соседей, которые сообщили, что к дому подъезжали несколько фургонов для переезда.
Ранее сообщалось, что Джорджи и ее семью преследуют правоохранительные органы Италии из-за проблем с налогами и незадекларированными доходами.
11 мая она объявила о завершении карьеры.
Джорджи — победительница четырех турниров WTA в одиночном разряде. Наивысшей позицией теннисистки в рейтинге является 26-я строчка.