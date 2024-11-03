Корнеева проиграла в полуфинале турнира в Мериде

Российская теннисистка Алина Корнеева проиграла представительнице Турции Зейнеп Сонмез в полуфинале турнира WTA 250 в Мериде (Мексика).

Матч завершился со счетом 6:7 (5:7), 2:6. На корте девушки провели 1 час 38 минут.

254-я ракетка мира Корнеева 6 раз подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 3. На счету 127-й ракетки мира Сонмез 1 эйс, 4 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

В финале Сонмез сыграет с победительницей матча Энн Ли (США) — Полина Кудерметова (Россия).

Мерида (Мексика)

Турнир WTA Merida Open Akron

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Зейнеп Сонмез (Турция) — Алина Корнеева (Россия) — 7:6 (7:5), 6:2