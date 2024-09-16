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Сегодня, 17:31

Жабер досрочно завершила сезон из-за травмы: «Увидимся в Австралии в 2025-м»

Алина Савинова
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Тунисская теннисистка Онс Жабер объявила о досрочном завершении сезона. Спортсмена приняла данное решение в связи с тем, что не до конца восстановилась после травмы плеча.

«Этот год был очень сложным для меня, но восстановление — часть пути. Из-за травмы плеча мы с медицинской командой приняли сложное решение больше не играть в этом сезоне. Спасибо за поддержку, с нетерпением жду момента, когда вернусь еще сильнее! Увидимся на корте в Австралии в 2025-м», — написала Жабер в своих соцсетях.

Спортсменка отметила, что свободное от соревнований время посвятит благотворительности.

В последний раз представительница Туниса выходила на корт 7 августа в стартовом матче турнира в Торонто (Канада). Тогда она уступила японке Наоми Осаке со счетом 3:6, 1:6. После этого Жабер снялась с «тысячника» в Цинциннати и US Open.

Теннис
Онс Жабер

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