Жабер обыграла Фрухвиртову во втором круге турнира в Ноттингеме

Сегодня, 19:18
Тунисская теннисистка Онс Жабер во втором круге турнира в Ноттингеме обыграла чешку Линду Фрухвиртову со счетом 6:2, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. На счету 29-летней туниски 3 эйса, двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.
В третьем круге Жабер встретится с Каролиной Плишковой из Чехии.
Ноттингем (Великобритания)
Турнир WTA Rothesay Open
Призовой фонд 267 082 доллара
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Онс Жабер (Тунис, 1) — Линда Фрухвиртова (Чехия, Q) — 6:2, 6:1