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Сегодня, 18:58

Жабер обыграла Носкову и вышла в четвертьфинал турнира в Берлине

Сергей Разин
корреспондент
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Теннисистка Онс Жабер из Туниса во втором круге турнира в Берлине обыграла чешку Линду Носкову со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 58 минут. На счету 29-летней туниски 8 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

В четвертьфинале Жабер встретится с американкой Коко Гауфф.

Берлин (Германия)

Турнир WTA ecotrans Ladies Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Онс Жабер (Тунис, 8) — Линда Носкова (Чехия) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:4

Онс Жабер
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