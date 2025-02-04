Жабер победила Остапенко на турнире в Абу-Даби

Сегодня, 20:48
Туниска Онс Жабер победила представительницу Латвии Елену Остапенко в первом круге турнира в Абу-Даби — 7:6 (7:4), 7:5.
Матч длился 1 час 48 минут. Остапенко допустила 8 двойных ошибок против 2 — у Жабер.
33-я ракетка мира во втором круге встретится с японкой Вакана Сонобе.
Абу-Даби (ОАЭ)
Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open presented by Abu Dhabi Sports Council
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Онс Жабер (Тунис) — Елена Остапенко (Латвия, 7) — 7:6 (7:4), 7:5