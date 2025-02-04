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Сегодня, 20:48

Жабер победила Остапенко на турнире в Абу-Даби

Руслан Минаев
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Туниска Онс Жабер победила представительницу Латвии Елену Остапенко в первом круге турнира в Абу-Даби — 7:6 (7:4), 7:5.

Матч длился 1 час 48 минут. Остапенко допустила 8 двойных ошибок против 2 — у Жабер.

33-я ракетка мира во втором круге встретится с японкой Вакана Сонобе.

Абу-Даби (ОАЭ)

Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open presented by Abu Dhabi Sports Council

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Онс Жабер (Тунис) — Елена Остапенко (Латвия, 7) — 7:6 (7:4), 7:5

Елена Остапенко
Онс Жабер
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