Жабер снялась с турнира в Цинциннати, где должна была сыграть с Павлюченковой

Экс-вторая ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер сообщила, что пропустит турнир WTA 1000 в Цинциннати из-за обострения травмы.

В первом круге турнира Жабер должна была встретиться с россиянкой Анастасией Павлюченковой.

«Все мои усилия по восстановлению после Торонто не помогли, мое текущее состояние не позволяет мне выступать на требуемом уровне. Я делаю все возможное, чтобы восстановиться к предстоящему Открытому чемпионату США», — написала Жабер в социальных сетях.

Турнир в Цинциннати состоится с 13 по 19 августа. В прошлом году победу в нем одержала американка Кори Гауфф.