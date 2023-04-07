Жабер заявила, что была рада победе Соболенко на Australian Open-2023

7 апреля, 23:42
Тунисская теннисистка Онс Жабер высказалась о победе белоруски Арины Соболенко на Открытом чемпионате Австралии-2023.
«Я была очень рада за Арину, когда она выиграла Открытый чемпионат Австралии. Я знаю, через что ей пришлось пройти. Мы прекрасно понимаем, что происходит в раздевалке. Люди суровы в своих высказываниях. Огромное уважение Арине. У каждого есть своя история. Мне бы хотелось, чтобы люди не делали поспешных выводов», — приводит Tennis World слова Жабер.
Соболенко стала победительницей Открытого чемпионата Австралии в 2023 году. В финале турнира она обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.