Женский итоговый турнир WTA Finals: состав участниц и расписание матчей

Сегодня, 14:00
Итоговый турнир WTA Finals пройдет со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В соревнованиях примут участие семь лучших спортсменок, которые были отобраны по рейтингу, а также победительница «Уимблдона» 2024 Барбора Крейчикова.
Фиолетовая группа:
Оранжевая группа:
Формат турнира предполагает групповой этап, полуфиналы и финал.
Групповой этап. Фиолетовая группа.
18.00. Арина Соболенко — Чжэн Циньвэнь
После 20.00. Жасмин Паолини — Елена Рыбакина
Групповой этап. Оранжевая группа.
Групповой этап. Фиолетовая группа.
Групповой этап. Оранжевая группа.
Групповой этап. Фиолетовая группа.
Групповой этап. Оранжевая группа.
Полуфиналы.
Финал одиночного разряда.
Все матчи начнутся после 16.30 по московскому времени.
По результатам турнира определится 1-ая ракетка мира (между Ариной Соболенко и Игой Швентек).