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Сегодня, 14:00

Женский итоговый турнир WTA Finals: состав участниц и расписание матчей

Итоговый турнир WTA Finals пройдет в Эр-Рияде со 2 по 9 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Арина Соболенко.
Фото Reuters
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Итоговый турнир WTA Finals пройдет со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В соревнованиях примут участие семь лучших спортсменок, которые были отобраны по рейтингу, а также победительница «Уимблдона» 2024 Барбора Крейчикова.

Состав участниц Итогового турнира WTA Finals 2024

Фиолетовая группа:

  • Арина Соболенко
  • Жасмин Паолини
  • Елена Рыбакина
  • Чжэн Циньвэнь

Оранжевая группа:

  • Ига Швентек
  • Кори Гауфф
  • Джессика Пегула
  • Барбора Крейчикова

Формат турнира предполагает групповой этап, полуфиналы и финал.

Расписание Итогового турнира WTA Finals 2024

2 ноября, суббота

Групповой этап. Фиолетовая группа.

18.00. Арина Соболенко — Чжэн Циньвэнь

После 20.00. Жасмин Паолини — Елена Рыбакина

3 ноября, воскресенье

Групповой этап. Оранжевая группа.

4 ноября, понедельник

Групповой этап. Фиолетовая группа.

5 ноября, вторник

Групповой этап. Оранжевая группа.

6 ноября, среда

Групповой этап. Фиолетовая группа.

7 ноября, четверг

Групповой этап. Оранжевая группа.

8 ноября, пятница

Полуфиналы.

9 ноября, суббота

Финал одиночного разряда.

Все матчи начнутся после 16.30 по московскому времени.

По результатам турнира определится 1-ая ракетка мира (между Ариной Соболенко и Игой Швентек).

Теннис
Арина Соболенко
Ига Свентек

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