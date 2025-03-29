Журова — о смене гражданства Касаткиной: «Государство в нее деньги не вкладывало, так что обвинять ее в чем-то не стоит»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала смену спортивного гражданства теннисистки Дарьи Касаткиной на австралийское.

Ранее 27-летняя россиянка заявила, что теперь на турнирах будет представлять Австралию.

«Свою позицию она озвучила, мы должны отнестись к ней спокойно, без хейта. Давайте честно, она давно не живет в нашей стране, государство в нее деньги не вкладывало, так что обвинять ее в чем-то не стоит. Теннисисты, скажем честно, из-за коммерциализации своего вида спорта выступают фактически в нейтральном статусе. Конечно, мы радуемся их победам, радовались, когда до 2022 года поднимался наш флаг и звучал наш гимн, но при этом мы понимаем — играют в теннисе за себя. И ничего такого здесь нет — специфический вид спорта», — цитирует Журову РИА Новости.

Касаткина на данный момент занимает 12-е место в рейтинге WTA (3061 очко). За свою карьеру она выиграла 9 турниров WTA (8 в одиночном разряде). В 2022 году ей присвоили звание заслуженного мастера спорта России.