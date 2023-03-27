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Сегодня, 16:20

Журова поделилась мыслями о возможной смене гражданства Грачевой

Алина Савинова
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о том, что российская теннисистка Варвара Грачева в ближайшее время может получить гражданство Франции.

«Трудно оценивать это событие, не зная всех обстоятельств. У каждого человека они могут быть особенными. По крайней мере если мы говорим о теннисе, то, скорее всего, нельзя обвинять спортсменку в том, что она вначале получала государственные деньги, а теперь уезжает. Сложно относиться к такому поступку крайне негативно, потому что у Грачевой есть право на него. И поскольку Варвара живет во Франции давно и переехала туда в очень молодом возрасте, то, наверное, она или ее родители приняли это решение уже давно. В целом, пока сохранится нынешняя международная ситуация, мы не должны обращать на такие случаи пристального внимания. Российские спортсмены уезжали жить за границу и раньше», — цитирует Журову Vprognoze.ru.

Сегодня, 27 марта, сообщалось, что Грачева завершила подачу заявления на получение французского гражданства.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10754315-zhurova-vyskazalas-o-vozmozhnoj-smene-grazhdanstva-tennisistkoj-grachevoj.html
Теннис
Варвара Грачева
Светлана Журова
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