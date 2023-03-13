Журова — о снятии украинки с турнира WTA из-за россиян: «Это ненормально, что она боится. Их довели»

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала для «СЭ» новость о том, что украинская теннисистка снялась с турнира WTA после разговора с главой организации о возможном допуске российских и белорусских спортсменов.

«У них почему паническая атака — они не знают, какие угрозы им последуют после того, как они выйдут на такой матч. Не дай бог руку пожмет, не дай бог еще что-то произойдет. Люди их довели до того, что эти бедные спортсмены сейчас не понимают, что им делать. Это ненормально, что спортсмена можно довести до такого состояния, что он боится выйти на матч, потому что понимает, что его осудят за это», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

Украинская теннисистка Леся Цуренко отказалась от матча с белоруской Ариной Соболенко на турнире в Индиан-Уэллсе из-за панической атаки, которая произошла после беседы с генеральным директором Женской теннисной ассоциации (WTA) о допуске российских и белорусских спортсменов на соревнования.