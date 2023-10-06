Россиянка Звонарева и немка Зигемунд не смогли выйти в полуфинал парного турнира в Пекине

Сегодня, 09:04
Россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд уступили представительницам Бразилии Ингрид Гамарре Мартинс и Луизе Стефани в четвертьфинале турнира в Пекине.
Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу бразильянок.
В 1/2 финала турнира Гаммара Мартинс и Стефани сыграют против победительниц матча Мария Боузкова/Сара Соррибес Тормо (Чехия/Испания) — Николь Меличар/Эллен Перес (США/Австралия).
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 127 389 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Ингрид Гамарра Мартинс/Луиза Стефани (Бразилия) — Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия, 8) — 6:2, 6:3