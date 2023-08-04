Звонарева и Зигемунд обыграли украинок Киченок и вышли в финал турнира в Вашингтоне в парном разряде

Российская теннисистка Вера Звонарева и Лаура Зигемунд из Германии обыграли Людмилу и Надежду Киченок в полуфинале турнира в Вашигнтоне в парном разряде — 6:1, 6:3. Игра продолжалась 1 час 7 минут. Соперницы Звонаревой и Зигемунд определятся в противостоянии Алекса Гуарачи/Моника Никулеску (Чили/Румыния) — Сюко Аояма/Габриэла Дабровски (Япония/Канада, 2) Вашингтон (США) Турнир WTA Mubadala Citi DC Open Призовой фонд 780 637 долларов Открытые корты, хард Парный разряд Полуфинал Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия) — Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина) — 6:1, 6:3