Звонарева и Зигемунд обыграли украинок Киченок и вышли в финал турнира в Вашингтоне в парном разряде

Сегодня, 20:28
Российская теннисистка Вера Звонарева и Лаура Зигемунд из Германии обыграли Людмилу и Надежду Киченок в полуфинале турнира в Вашигнтоне в парном разряде — 6:1, 6:3.
Игра продолжалась 1 час 7 минут.
Соперницы Звонаревой и Зигемунд определятся в противостоянии Алекса Гуарачи/Моника Никулеску (Чили/Румыния) — Сюко Аояма/Габриэла Дабровски (Япония/Канада, 2)
Вашингтон (США)
Турнир WTA Mubadala Citi DC Open
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия) — Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина) — 6:1, 6:3