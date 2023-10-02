Звонарева и Зигемунд одержали победу на старте парного турнира в Пекине

Россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд вышли во второй круг парного турнира в Пекине.

Теннисистки на старте соревнования обыграли японку Мию Като и представительницу Индонезии Алдилу Сутджиади со счетом 7:5, 7:6 (7:4).

Во втором круге турнира Звонарева и Зигемунд встретятся с французской парой Каролин Гарсия/Кристина Младенович.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 127 389 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия, 8) — Мию Като/Алдила Сутджиади (Япония/Индонезия) — 7:5, 7:6 (7:4)