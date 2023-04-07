Звонарева и Зигемунд пробились в полуфинал парного турнира в Чарльстоне

Сегодня, 20:00
Российская теннисистка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд вышли в полуфинал парного турнира WTA 500 в Чарльстоне.
В четвертьфинале девушки обыграли американскую пару Николь Меличар/Алисия Паркс со счетом 6:2, 7:6 (7:5). Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут.
Звонарева и Зигемунд в матче 1 раз подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 9.
За выход в финал турнира они поборются с еще одной парой из США Дэниэлл Коллинз/Дезайри Кравчук.
Чарльстон (США)
Турнир WTA Credit One Charleston Open
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Четвертьфинал
Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия) — Николь Меличар/Алисия Паркс (США, 4) — 6:2, 7:6 (7:5)