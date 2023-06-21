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Сегодня, 19:47

Звонарева и Зигемунд проиграли в первом круге турнира в Берлине в парном разряде

Мария Гусева
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Российская теннисистка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд проиграли представительнице Казахстана Анне Данилиной и китайнке Сюй Ифань в первом круге турнира в Берлине (Германия) в парном разряде — 3:6, 1:6.

Встреча продлилась 1 час 3 минуты. Звонарева и Зигемунд допустили 2 двойные ошибки. На счету Данилиной и Ифань 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

В четвертьфинале турнира Данилина и Ифань сыграют с парой Катержина Синякова/Маркета Вондроушова (Чехия).

Берлин (Германия)

Турнир WTA bett1open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Первый круг

Анна Данилина/Сюй Ифань (Казахстан/Китай, 4) — Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия) — 6:3, 6:1

Теннис
Вера Звонарева
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