Звонарева и Зигемунд выиграли парный турнир в Нинбо

Сегодня, 18:08
Россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд стали чемпионками парного турнира в Нинбо.
В финале они обыграли китайскую пару Го Ханьюй и Цзян Синьюй со счетом 4:6, 6:3, 10:5. Продолжительность игры составила 1 час 46 минут.
39-летняя Звонарева и 35-летняя Зигемунд в сезоне-2023 уже выигрывали парный турнир в Вашингтоне, а также доходили до финала US Open.
Нинбо (Китай)
Турнир WTA Ningbo Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия, 1) — Го Ханьюй/Цзян Синьюй (Китай) — 4:6, 6:3, 10:5