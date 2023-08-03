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Сегодня, 22:11

Звонарева и Зигемунд вышли в полуфинал парного турнира в Вашингтоне

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд вышли в полуфинал парного трунира в Вашингтоне.

В 1/4 финала они обыграли американку Николь Меличар и австралийку Эллен Перес со счетом 6:4, 3:6, 10:6. Продолжительность встречи составила 1 час 43 минуты.

За выход в финал турнир Звонарева и Зигемунд поборются с украинской парой Людмила Киченок/Надежда Киченок.

Вашингтон (США)

Турнир WTA Mubadala Citi DC Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия) — Николь Меличар/Эллен Перес (США/Австралия, 1) — 6:4, 3:6, 10:6

Теннис
Вера Звонарева
Лаура Зигемунд
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