Звонарева не смогла выйти в четвертьфинал парного турнира в Майами

Российская теннисистка Вера Звонарева не смогла выйти в четвертьфинал парного турнира WTA в Майами (США).

Во втором круге россиянка в паре с немкой Лаурой Зигемунд проиграла Магде Линетт из Польши и Бернарде Пере из США в двух сетах — 1:6, 6:7 (5:7).

В четвертьфинале Линетт и Пера сыграют против победителя матча Ирина-Камелия Бегу/Ангелина Калинина (Румыния/Украина) — Сюй Ифань/Ян Чжаосюань (Китай, 5).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Магда Линетт/Бернарда Пера (Польша/США) — Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия) — 6:1, 7:6 (7:5)