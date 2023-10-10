Звонарева обыграла Кудерметову в первом круге турнира в Чжэнчжоу

Сегодня, 12:08
Российская теннисистка Вера Звонарева одержала победу над своей соотечественницей Вероникой Кудерметовой в первом круге турнира в Чжэнчжоу — 6:2, 7:6 (7:5).
Теннисистки провели на корте 1 час 52 минуты.
Звонарева ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Кудерметовой ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.
Во втором круге турнира Звонарева встретится с украинкой Ангелиной Калининой.
Чжэнчжоу (Китай)
Турнир WTA Zhengzhou Open
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Вера Звонарева (Россия, Q) — Вероника Кудерметова (Россия, 9) — 6:2, 7:6 (7:5)