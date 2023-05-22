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Сегодня, 22:47

Звонарева проиграла Стивенс в первом круге турнира в Марокко

Мария Гусева
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Российская теннисистка Вера Звонарева проиграла американке Слоан Стивенс в первом круге турнира WTA в Рабате (Марокко) — 5:7, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 47 минут. Звонарева ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. На счету Стивенс ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнта из 11.

Во втором круге Стивенс сыграет с победительницей матча Тимеа Бабош (Венгрия) — Ирина Хромачева (Россия).

Рабат (Марокко)

Турнир WTA Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Слоан Стивенс (США, 2) — Вера Звонарева (Россия, WC) — 7:5, 6:4

Теннис
Вера Звонарева
Слоан Стивенс
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