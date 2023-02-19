Звонарева уступила Анисимовой в первом круге турнира в Дубае

Сегодня, 15:33
Российская теннисистка Вера Звонарева не смогла пройти во второй круг турнира WTA в Дубае.
В первом круге она уступила американке российского происхождения Аманде Анисимовой в двух сетах — 3:6, 2:6.
Во втором круге Анисимова встретится с победителем матча Анастасия Павлюченкова (Россия) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 15).
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Аманда Анисимова (США) — Вера Звонарева (Россия, WC) — 6:3, 6:2
Виктория Томова (Болгария, Q) — Кайя Канепи (Эстония) — 6:3, 6:1