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Сегодня, 15:33

Звонарева уступила Анисимовой в первом круге турнира в Дубае

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российская теннисистка Вера Звонарева не смогла пройти во второй круг турнира WTA в Дубае.

В первом круге она уступила американке российского происхождения Аманде Анисимовой в двух сетах — 3:6, 2:6.

Во втором круге Анисимова встретится с победителем матча Анастасия Павлюченкова (Россия) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 15).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Аманда Анисимова (США) — Вера Звонарева (Россия, WC) — 6:3, 6:2

Виктория Томова (Болгария, Q) — Кайя Канепи (Эстония) — 6:3, 6:1

Теннис
Вера Звонарева
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