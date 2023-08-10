Звонарева в паре с Зигемунд победила в первом круге турнира в Монреале

Россиянка Вера Звонарева в паре с немкой Лаурой Зигемунд вышла во второй круг турнира в Монреале. В двух сетах они переиграли египтянку Майар Шериф и американку Слоан Стивенс.

Встреча продолжалась 1 час 7 минут.

Следующими соперницами российско-немецкой пары будут японки Сюко Аояма и Ена Шибахара.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия) — Майар Шериф/Слоан Стивенс (Египет/США) — 6:2, 6:1