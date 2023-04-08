Звонарева в паре с Зигемунд проиграла в полуфинале турнира в Чарльстоне

Сегодня, 06:19
Россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд проиграли в полуфинале турнира в Чарльстоне в парном разряде. В трех сетах они уступили американкам Дэниэлле Коллинз и Дезайри Кравчук.
В финале американские теннисистки сыграют против Джулианы Олмос и Ены Шибахары.
Чарльстон (США)
Турнир WTA Credit One Charleston Open
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Полуфинал
Дэниэлл Коллинз/Дезайри Кравчук (США) — Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия) — 6:1, 1:6, 10:7