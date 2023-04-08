Звонарева в паре с Зигемунд проиграла в полуфинале турнира в Чарльстоне

Россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд проиграли в полуфинале турнира в Чарльстоне в парном разряде. В трех сетах они уступили американкам Дэниэлле Коллинз и Дезайри Кравчук.

В финале американские теннисистки сыграют против Джулианы Олмос и Ены Шибахары.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Полуфинал

Дэниэлл Коллинз/Дезайри Кравчук (США) — Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия) — 6:1, 1:6, 10:7