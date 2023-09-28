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Сегодня, 18:06

Звонарева в паре с Зигемунд вышла в полуфинал турнира в Нинбо

Руслан Минаев
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Россиянка Вера Звонарева в паре с немкой Лаурой Зигемунд вышли в полуфинал турнира в Нинбо (Китай).

В четвертьфинале дуэт обыграл Нателу Дзаламидзе/Куинн Глисон (Грузия/США) со счетом 7:6 (7:5), 7:5.

За выход в финал Звонарева и Зигемунд сыграют с парой Виктория Грунчакова/Аранча Рус (Словакия/Нидерланды).

Нинбо (Китай)

Турнир WTA Ningbo Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия, 1) — Натела Дзаламидзе/Куинн Глисон (Грузия/США) — 7:6 (7:5), 7:5

Вера Звонарева
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