Звонарева в паре с Зигемунд вышла в полуфинал турнира в Нинбо

Россиянка Вера Звонарева в паре с немкой Лаурой Зигемунд вышли в полуфинал турнира в Нинбо (Китай). В четвертьфинале дуэт обыграл Нателу Дзаламидзе/Куинн Глисон (Грузия/США) со счетом 7:6 (7:5), 7:5. За выход в финал Звонарева и Зигемунд сыграют с парой Виктория Грунчакова/Аранча Рус (Словакия/Нидерланды). Нинбо (Китай) Турнир WTA Ningbo Open Призовой фонд 259 303 долларов Открытые корты, хард Парный разряд Четвертьфинал Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия, 1) — Натела Дзаламидзе/Куинн Глисон (Грузия/США) — 7:6 (7:5), 7:5