Звонарева вышла в финал турнира в Нинбо в паре с Зигемунд

Сегодня, 15:29
Российская теннисистка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд обыграли представительницу Словакии Викторию Грунчакову и Аранчу Рус из Нидерландов в 1/2 финала парного разряда на турнире в Нинбо — 6:3, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 12 минут.
В финале турнира Звонарева и Зигемунд сыграют против пары Го Ханьюй/Цзян Синьюй (Китай).
Нинбо (Китай)
Турнир WTA Ningbo Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия, 1) — Виктория Грунчакова/Аранча Рус (Словакия/Нидерланды) — 6:3, 6:1