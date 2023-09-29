Звонарева вышла в финал турнира в Нинбо в паре с Зигемунд

Российская теннисистка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд обыграли представительницу Словакии Викторию Грунчакову и Аранчу Рус из Нидерландов в 1/2 финала парного разряда на турнире в Нинбо — 6:3, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 12 минут.

В финале турнира Звонарева и Зигемунд сыграют против пары Го Ханьюй/Цзян Синьюй (Китай).

Нинбо (Китай)

Турнир WTA Ningbo Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия, 1) — Виктория Грунчакова/Аранча Рус (Словакия/Нидерланды) — 6:3, 6:1