Алина Корнеева: биография чемпионки двух юниорских «Больших шлемов»

Факты о восходящей звезде российского тенниса.

Алина Корнеева

Дата рождения: 23 июня 2007 года

Место рождения: Москва

Вид спорта: теннис

Детство и семья Алины Корнеевой

Корнеева родилась в Москве. Ее отец — Александр Корнеев — профессиональный волейболист и бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине 2008 года.

«Моя семья — это самая большая поддержка в моей жизни. И я очень рада, что у моего отца самый большой опыт, какой только может быть. Он выступал на Олимпийских играх. И да, каждый раз он дает мне много советов. Я спрашиваю его обо всем, что касается профессиональной карьеры, жизни профессионального спортсмена. Я очень рада, что у меня самая лучшая семья», — рассказывала Алина в интервью Sportskeeda.

Корнеева занималась теннисом в академии «Спартака», где пересекалась с будущей победительницей Уимблдона Еленой Рыбакиной.

Фото Global Look Press

Выступления Алины Корнеевой на юниорском уровне

В 2021 году Корнеева стала второй на чемпионате Европы для игроков до 14 лет, уступив в финале Терезе Валентовой из Чехии. В 2022 году Алина выиграла шесть юниорских соревнований, а первой крупной победой стал турнир в Касабланке (Марокко), где она победила в финале Лауру Хиетаранту из Финляндии.

В январе 2023 года Корнеева приняла участие в юниорском Australian Open. В четвертьфинале Алина взяла реванш у Валентовой, а в финале встретилась с соотечественницей Миррой Андреевой, которая до матча не проиграла ни одного сета. Первая партия завершилась победой Мирры на тай-брейке (7:2), зато Алина смогла выиграть следующие два сета (6:4, 7:5) и взять титул. Корнеева и Андреева также выступили в Австралии в парном разряде и дошли до полуфинала.

Весна 2023 года принесла Корнеевой победу в турнире в Претории (ЮАР) и первое место в юниорском рейтинге ITF. Летом она победила перуанку Луччиану Перез Аларкон в финале «Ролан Гаррос» (7:6, 6:3) и взяла второй юниорский «Большой шлем».

«Я приехала сюда, чтобы выиграть «Большой шлем». В Австралии я просто хотела насладиться атмосферой Мельбурна и Australian Open. Здесь я счастлива, как будто выиграла обычный турнир «Большого шлема». Сегодня был очень эмоциональный матч для меня. Мы играли при большом скоплении народа, много людей наблюдало за нами. Я немного нервничала из-за этого. Сегодня было жарко. Из-за этого я чувствовал себя не очень хорошо, не очень энергично в физическом плане. Моя игра сегодня была не такой, как я хотела. Я много промахивалась, но у меня было много хороших ударов, много хороших дропшотов», — сказала Корнеева на послематчевой пресс-конференции.

В парном разряде во Франции Корнеева выступала вместе с японкой Сарой Саито и дошла до финала. На юниорском Уимблдоне Корнеева добралась до полуфинала, а в парном разряде совместно с австралийкой Тэйлой Престон выбыла в первом круге. Позже Алина выиграла турнир в Фигейре да Фоз (Португалия), победив в финале француженку Кароль Монне со счетом 6:0, 6:0.

«Несмотря на счет, суперлегко не было. Я очень хорошо настроилась на матч, понимала, что на мою соперницу оказывалось больше давления, так как она меня старше. Думаю, она нервничала намного больше, а мне помогло то, что я с самого начала ее «задавила», из-за чего Кароль зажало, то есть были и непонятные срывы в нужный момент. Однако она та теннисистка, которая взяла бы инициативу в свои руки, если бы я допустила пару ошибок подряд и начала психовать. У нее были возможности, но я их приостановила», — прокомментировала успех Корнеева.

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Профессиональная карьера Алины Корнеевой

Первый турнир на уровне WTA Корнеева провела в Гонконге осенью 2023 года. Она успешно преодолела квалификацию, в первом круге победила соотечественницу Валерию Савиных, а во втором — проиграла чешке Линде Фрухвиртовой.

В январе 2024 года Корнеева пробилась в основную сетку взрослого Australian Open. В первом круге турнира она обыграла Сару Соррибес-Тормо из Испании, а во втором уступила Беатрис Хаддад Майе из Бразилии.

В феврале Корнеева вышла в четвертьфинал в Мумбае. Однако теннисистка не вышла на игру из-за проблем с кистью, после чего пропустила семь месяцев. После операции в больнице в Барселоне Алину навестил ее кумир Рафаэль Надаль.

Первый турнир после травмы Корнеева провела в Монастире (Тунис), но не смогла преодолеть квалификацию в одиночке, хотя дошла до финала в паре с Анастасией Захаровой. Спустя две недели она выиграла турнир ITF в Кальдас де Раинье (Португалия).

Титулы Алины Корнеевой

Australian Open (юниоры): 2023

«Ролан Гаррос» (юниоры): 2023

Касабланка (ITF): 2022

Фигейра да Фоз (ITF): 2023

Кальдас де Раинье (ITF): 2024

Сколько зарабатывает Алина Корнеева

На октябрь 2024 года Корнеева заработала в качестве призовых около 200 тысяч долларов. Первый сезон на взрослом уровне год принес теннисистке 146 399 долларов.

Фото Global Look Press

Личная жизнь Алины Корнеевой

Свободное время Корнеева проводит в кругу семьи. Она учится в 11-м классе и из-за спортивной карьеры перешла на домашнее обучение. Алина дружит с Миррой Андреевой.

Вместе с Корнеевой на турниры ездит мама, а сама Алина время от времени тренируется в Австралии.

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