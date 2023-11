«Люблю смотреть старые матчи Шараповой». Алина Корнеева — о теннисных ритуалах

Самая талантливая теннисная юниорка планеты хочет сыграть матч с Соболенко и не следит за Свентек.

В конце октября Алина Корнеева стала второй россиянкой, кому покорялся юниорский итоговый турнир. В 2016-м такой титул выигрывала Анна Блинкова, а у парней в 2015-м побеждал Андрей Рублев. Также в этом сезоне 16-летняя москвичка взяла сразу два титула на турнирах «Большого шлема»: Australian Open и «Ролан Гаррос». Больше одного «шлема» за сезон у девушек-юниорок давно никто не брал. Десять лет назад подобное удавалось швейцарке Белинде Бенчич, а до этого в 2006-м такое достижение покорялось Анастасии Павлюченковой, которая выигрывала в финалах в Австралии и США. У парней двух юниорских «шлемов» за сезон нет ни у одного российского теннисиста.

Корнеева успела дебютировать и на турнирах WTA. Алина прошла квалификацию на турнире в Гонконге, а в первом круге справилась с соотечественницей Валерией Савиных. Далее она в борьбе уступила чешке Линде Фрухвиртовой. Корнеева сейчас занимает 165-ю строчку взрослого мирового рейтинга. Кажется, что путь в первую сотню для нее не будет слишком долгим. Тем более что в следующем году она, вероятно, будет базироваться в Испании, а это заметно облегчает логистические вопросы. Об этом талантливая теннисистка рассказала в большом интервью «СЭ».

Не могу сказать, что я теннисный гик

— Участницы женского итогового турнира в Канкуне жалуются на условия проведения. «Всего два тренировочный корта, работает всего один стрингер», — сказал Арина Соболенко. На юниорском итоговом были проблемы с организацией?

— Нет, в Чэнду все было хорошо. Не было никаких проблем с водой, питанием, давали много кортов на тренировки и разминки. Единственное, с мячами было непросто. Я первый раз в жизни играла мячами этой фирмы. Они похожи на камни. Маленькие, со своеобразным отскоком. Смогла приспособиться к ним только в середине турнира.

— С вами не случилось каких-то забавных бытовых случаев в Китае? Видел, что болельщики активно с вами фотографировались...

— Правда, фотографировались очень много. В целом мне очень понравилось в Чэнду. Очень дружелюбные люди, всегда улыбаются, во всем готовы помочь. С английским у них не так хорошо, но они компенсировали это своей заботой об игроках. Что касается забавных случаев, то у меня ничего такого не было. А вот Ярославу Демину одна из болельщиц подарила большую коробку со сладостями, записочками, фотографиями. Это мило.

— Хорошо общаетесь с Ярославом?

— Да, у нас дружеские отношения. Любим пошутить друг над другом. Хотела бы я сыграть с ним микст? Почему бы и нет. Честно, не задумывалась об этом.

— Много ли было зрителей на юниорском итоговом?

— Они подтянулись только на полуфиналы и финал, когда наступили выходные. В будни же народу почти не было, а мы играли на довольно вместительной арене. Я общалась с организаторами турнира и мне сказали, что в Китае в целом не очень любят теннис. Даже на взрослых турнирах ATP не так много зрителей.

— Матчи при пустых трибунах — это тяжело психологически?

— Нет. Мне, наоборот, очень комфортно.

— Юниорский итоговый проходил по схеме взрослого. Тяжело было провести пять матчей за неделю?

— Я привыкла играть по 5-6 матчей без выходных, так что для меня это не что-то новое. Была готова к такому.

— Какой матч был самым сложным?

— Финал и первый круг — всегда самое сложное. В первом матче вливаешься в новый турнир, чувствуешь покрытие и мячи в боевых условиях. Финал — это тоже отдельная история. К тому же я второй раз играла с Сару Саито. На групповом этапе уступила японке. Поэтому было морально было тяжело настроиться на финал. Да, и физически это был относительной непростой матч. Несмотря на счет.

— Перед финалом долго анализировали игру на групповом этапе?

— Да, детально разобрали первый матч с моими тренерами. Поэтому я очень многое поменяла в своем теннисе. Был у меня и план «Б». К счастью, он не пригодился.

— Вообще вас можно назвать теннисным гиком, который очень много внимания уделяет тактике?

— Не могу сказать, что я теннисный гик. Понятно, что на каждый матч нужно иметь тактический план, знать слабые места соперницы. Иметь возможность сменить тактику по ходу матча.

Фото Getty Images

Две недели отпуска — это много

— Вообще много смотрите матчей WTA-тура?

— Я больше люблю смотреть старые матчи. Например, в этом году видела очень много матчей Серены Уильямс против Марии Шараповой. Хотя у Маши и плохая статистика в этих встречах, но для меня они очень полезны. Если же удается посмотреть теннис в прямом эфире, то предпочитаю ATP-тур. Женские матчи смотрю относительно редко. В основном ограничиваюсь хайлайтами.

— Какие матчи в этом году были самые запоминающиеся?

— Финал Уимблдона Алькарас — Джокович, их же заруба в решающем матче в Цинциннати. Это два настоящих теннисных триллера. Еще очень понравились все матчи Синнера против Алькараса в этом году. Когда они встречаются друг с другом, то гарантированно будет очень классный и веселый матч.

— Как-то побаловали себя после победы на итоговом?

— Устроила себе шопинг в Китае. Для меня это уже своеобразный ритуал. Если выигрываю турнир, то обновляю себе гардероб.

— Кому посвятили победу?

— Не могу назвать конкретного человека. Это победа для моей команды, для родителей, всех близкий людей, которые помогали пройти этот сезон.

— Было какое-то особенное поздравление?

— В этот раз не было. Все очень приятные. И от людей, с которыми регулярно общаюсь, и от болельщиков. Социальные сети в тот день разрывались от теплых слов.

— В августе вы говорили «СЭ», что итоговый в Чэнду станет для вас последним по юниорам. Планы не изменились?

— Никто не знает, что будет в будущем. Я еще официально могу два года играть юниорах. Вероятно, это был последний турнир, но загадывать не хочу.

— В целом как бы вы оценили для себя этот год по 10-балльной шкале? Какую победу считаете самой значимой?

— Выделю Australian Open. Первый турнир «Большого шлема» и сразу титул. Хотя в Мельбурне мне пришлось пройти через определенные трудности. В целом же год был неплохой. Была взлеты и падения, обидные проигрыши, хорошие победы. По 10-балльной шкале оценить не могу, но я получила большой опыт. Сделала анализ своих выступлений, и понимаю, что мне надо много над чем работать.

— У вас сейчас полноценный отпуск?

— Да. Неделю после Чэнду я отдыхала в Москве. Сейчас планируем полететь с родителями на море. Дней на пять. А затем начнется предсезонка.

— Не мало?

— Целых 2,5 недели. На мой взгляд, это много. Хотя мне придется поучиться в этот период, досдать накопившиеся «хвосты» в школе.

Фото Global Look Press

Как человек Свентек мне не очень импонирует

— В середине октября вы выиграли первый матч на уровне WTA у Валерии Савиных в Гонконге. Запоминающееся событие?

— Думаю, это больше история для СМИ. Конечно, приятно, что на первом турнире WTA я сразу одержала победу в основной сетке. Хотя я могла выступить и получше, это 100%. Но опять же, получила бесценный опыт, сделала определенные выводы и не хочу останавливаться на этом.

— В топ-100 рейтинга WTA много молодых теннисисток: Линда Фрухвиртова, Эшлин Крюгер, Диана Шнайдер, Мирра Андреева, Линда Носкова. Могли бы выделить топ-3 самых перспективных теннисистки мира?

— Сложно говорить про топ-3, но по результатам перечисленных девочек видно, что они много работают над собой и заслуживают свои места в рейтинге. Могу их только похвалить.

— Коко Гауфф в 19 лет уже выиграла шесть титулов на уровне WTA и стала чемпионкой US Open. Ее можно назвать примером для подражания?

— Не могу сказать, что она пример для меня. Я видела много матчей Коко. Видно, что она работает очень много и не хочет останавливаться на достигнутом. Хочет достичь гораздо большего. Это крутое качество.

— Вы говорили, что в современном туре вам нравится только Арина Соболенко. Знакомы с ней?

— Нет, но я бы хотела познакомиться и сыграть матч с ней. Мне нравится, как Арина ведет себя на публике, как позиционирует себя в социальных сетях. Со стороны она кажется легким человеком, веселой, позитивной девушкой.

— Как думаете, ей удастся удержать первое место после итогового?

— В Канкуне я бы поставила на победу Соболенко или Гауфф. Лично я бы хотела, чтобы Арина удержалась на первой строчке. У нее был хороший год, наконец-то выиграла «шлем», провела много крутых матчей. Она реально заслуживает быть первой.

Дальше посмотрим.

— Следите за Игой Свентек? Польская теннисистка стала самой популярной спортсменкой мира в поисковиках.

— Ига хорошо играет в теннис, потрясающе видит корт, здорово передвигается. Безусловно, она заслуживает высокие просмотры, но я за ней не слежу.

— Почему?

— Как человек она мне не очень импонирует.

Фото Global Look Press

Ведем переговоры с академией Рафаэля Надаля

— С момента последнего разговора с «СЭ» вы определились с агентом. Насколько это был сложный выбор?

— Мы долго решали этот вопрос с родителями. Общались со многими агентствами, но в итоге наш выбор остановился на Star Wing Sports. С которыми сразу сложились добрые и доверительные отношения. С Саломоном Куртцером (также является агентом Карена Хачанова и Анастасии Гурьевой. — «СЭ») мы всегда на связи по любому вопросу.

— Означает ли это, что с нового сезона вы будете базироваться в Европе?

— Как раз сейчас Саломон ведет переговоры с академией Рафаэля Надаля. Надеюсь, что все получится (ранее Алина уже занималась в Rafa Nadal Academy, но предпочла вернуться в Москву из-за привязанности к дому и своим тренерам. — «СЭ»).

— Есть ли у вас ритуал перед матчами?

— Знаю, что многие игроки предпочитают посещать один и тот же душ, один и тот же туалет по ходу всего турнира. У меня такого нет. Просто люблю, чтобы все было готово заранее. Накануне матча всегда перематываю ракетки, проверяю натяжку на всех ракетках, собираю сумку. Это самое важное.

— Любимый теннисный сувенир?

— Не буду оригинальной. Это полотенца. Многие игроки привозят их с турниров для друзей и родных. Для себя я сохранила полотенца с победных турниров.

— Ваш любимый турнир?

— Пока Australian Open.

— За что вы любите теннис? Что в нем самое сложное?

— Когда люди строят отношения, то принимают в партнере как хорошие, так и плохие качества. Так и в теннисе. Я люблю его за все. И за ежедневные тренировки, от которых тебе может быть плохо. Особенно когда идет набор физической формы. И за длинные матчи, когда ты полностью выкладываешь, приходишь в номер и падаешь без сил. И даже за проигрыши. Они дают жизненный и теннисный опыт.

— Какой удар вы считаете своим фирменным?

— Подача. Люблю играть справа и слева, укорачивать, резать, но любимый элемент, — подача.

— Какой навык и у кого вы бы хотели забрать?

— Подачу — у Серены, удар слева — у Джоковича, справа — у Алькараса, работоспособность — у Надаля.

— Вы привязываетесь к своим ракеткам?

— Скорее да. В этом году моя ракетка очень помогала в сложные моменты и принесла много хороших побед.

Очень вдохновила история Майкла Джордана

— Удивительный факт о вас, о котором мало кто знает?

— Надо подумать. Отвечу в следующем нашем разговоре.

— У вас есть какая-то особенная русская черта?

— Грешна, ругаюсь (смеется). Если серьезно, то очень люблю семейные посиделки. Встречать праздники в кругу близких.

— Карьера в профессиональном теннисе, увы, не располагает к этому...

— Да, поэтому надо ценить каждый такой момент.

— Самый вдохновляющий спортивный фильм?

— «Последний танец». Очень вдохновила история Майкла Джордана. Даже немного заинтересовалась баскетболом.

— Любимая книга, которую готовы перечитать?

— С этим у меня пока проблемы. Я на пути к тому, чтобы начать регулярно читать. У меня большой список, который надо бы закрыть в ближайшие пару лет.

— На каких языках вы говорите, кроме русского?

— На английском. Любимое выражение? Первым на ум приходит Now get to work, bitch (принимайся за работу, гадина) из песни Бритни Спирс.

— Лучший совет, который дали вам родители?

— В любых ситуациях, на корте и в жизни, надо оставаться человеком. Что бы ни происходило. И просто так ничего не дается. Надо работать с утра до вечера, чтобы достичь результата в любой профессии. Всегда вспоминаю это, когда хочется себя пожалеть.