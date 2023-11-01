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Сегодня, 08:00

«Люблю смотреть старые матчи Шараповой». Алина Корнеева — о теннисных ритуалах

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Теннисистка Алина Корнеева
Алина Корнеева.
Фото Getty Images
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Самая талантливая теннисная юниорка планеты хочет сыграть матч с Соболенко и не следит за Свентек.

В конце октября Алина Корнеева стала второй россиянкой, кому покорялся юниорский итоговый турнир. В 2016-м такой титул выигрывала Анна Блинкова, а у парней в 2015-м побеждал Андрей Рублев. Также в этом сезоне 16-летняя москвичка взяла сразу два титула на турнирах «Большого шлема»: Australian Open и «Ролан Гаррос». Больше одного «шлема» за сезон у девушек-юниорок давно никто не брал. Десять лет назад подобное удавалось швейцарке Белинде Бенчич, а до этого в 2006-м такое достижение покорялось Анастасии Павлюченковой, которая выигрывала в финалах в Австралии и США. У парней двух юниорских «шлемов» за сезон нет ни у одного российского теннисиста.

Корнеева успела дебютировать и на турнирах WTA. Алина прошла квалификацию на турнире в Гонконге, а в первом круге справилась с соотечественницей Валерией Савиных. Далее она в борьбе уступила чешке Линде Фрухвиртовой. Корнеева сейчас занимает 165-ю строчку взрослого мирового рейтинга. Кажется, что путь в первую сотню для нее не будет слишком долгим. Тем более что в следующем году она, вероятно, будет базироваться в Испании, а это заметно облегчает логистические вопросы. Об этом талантливая теннисистка рассказала в большом интервью «СЭ».

Не могу сказать, что я теннисный гик

— Участницы женского итогового турнира в Канкуне жалуются на условия проведения. «Всего два тренировочный корта, работает всего один стрингер», — сказал Арина Соболенко. На юниорском итоговом были проблемы с организацией?

— Нет, в Чэнду все было хорошо. Не было никаких проблем с водой, питанием, давали много кортов на тренировки и разминки. Единственное, с мячами было непросто. Я первый раз в жизни играла мячами этой фирмы. Они похожи на камни. Маленькие, со своеобразным отскоком. Смогла приспособиться к ним только в середине турнира.

— С вами не случилось каких-то забавных бытовых случаев в Китае? Видел, что болельщики активно с вами фотографировались...

— Правда, фотографировались очень много. В целом мне очень понравилось в Чэнду. Очень дружелюбные люди, всегда улыбаются, во всем готовы помочь. С английским у них не так хорошо, но они компенсировали это своей заботой об игроках. Что касается забавных случаев, то у меня ничего такого не было. А вот Ярославу Демину одна из болельщиц подарила большую коробку со сладостями, записочками, фотографиями. Это мило.

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— Хорошо общаетесь с Ярославом?

— Да, у нас дружеские отношения. Любим пошутить друг над другом. Хотела бы я сыграть с ним микст? Почему бы и нет. Честно, не задумывалась об этом.

— Много ли было зрителей на юниорском итоговом?

— Они подтянулись только на полуфиналы и финал, когда наступили выходные. В будни же народу почти не было, а мы играли на довольно вместительной арене. Я общалась с организаторами турнира и мне сказали, что в Китае в целом не очень любят теннис. Даже на взрослых турнирах ATP не так много зрителей.

— Матчи при пустых трибунах — это тяжело психологически?

— Нет. Мне, наоборот, очень комфортно.

— Юниорский итоговый проходил по схеме взрослого. Тяжело было провести пять матчей за неделю?

— Я привыкла играть по 5-6 матчей без выходных, так что для меня это не что-то новое. Была готова к такому.

— Какой матч был самым сложным?

— Финал и первый круг — всегда самое сложное. В первом матче вливаешься в новый турнир, чувствуешь покрытие и мячи в боевых условиях. Финал — это тоже отдельная история. К тому же я второй раз играла с Сару Саито. На групповом этапе уступила японке. Поэтому было морально было тяжело настроиться на финал. Да, и физически это был относительной непростой матч. Несмотря на счет.

— Перед финалом долго анализировали игру на групповом этапе?

— Да, детально разобрали первый матч с моими тренерами. Поэтому я очень многое поменяла в своем теннисе. Был у меня и план «Б». К счастью, он не пригодился.

— Вообще вас можно назвать теннисным гиком, который очень много внимания уделяет тактике?

— Не могу сказать, что я теннисный гик. Понятно, что на каждый матч нужно иметь тактический план, знать слабые места соперницы. Иметь возможность сменить тактику по ходу матча.

Теннисистка Алина Корнеева
Фото Getty Images

Две недели отпуска — это много

— Вообще много смотрите матчей WTA-тура?

— Я больше люблю смотреть старые матчи. Например, в этом году видела очень много матчей Серены Уильямс против Марии Шараповой. Хотя у Маши и плохая статистика в этих встречах, но для меня они очень полезны. Если же удается посмотреть теннис в прямом эфире, то предпочитаю ATP-тур. Женские матчи смотрю относительно редко. В основном ограничиваюсь хайлайтами.

— Какие матчи в этом году были самые запоминающиеся?

— Финал Уимблдона Алькарас — Джокович, их же заруба в решающем матче в Цинциннати. Это два настоящих теннисных триллера. Еще очень понравились все матчи Синнера против Алькараса в этом году. Когда они встречаются друг с другом, то гарантированно будет очень классный и веселый матч.

— Как-то побаловали себя после победы на итоговом?

— Устроила себе шопинг в Китае. Для меня это уже своеобразный ритуал. Если выигрываю турнир, то обновляю себе гардероб.

— Кому посвятили победу?

— Не могу назвать конкретного человека. Это победа для моей команды, для родителей, всех близкий людей, которые помогали пройти этот сезон.

— Было какое-то особенное поздравление?

— В этот раз не было. Все очень приятные. И от людей, с которыми регулярно общаюсь, и от болельщиков. Социальные сети в тот день разрывались от теплых слов.

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— В августе вы говорили «СЭ», что итоговый в Чэнду станет для вас последним по юниорам. Планы не изменились?

— Никто не знает, что будет в будущем. Я еще официально могу два года играть юниорах. Вероятно, это был последний турнир, но загадывать не хочу.

— В целом как бы вы оценили для себя этот год по 10-балльной шкале? Какую победу считаете самой значимой?

— Выделю Australian Open. Первый турнир «Большого шлема» и сразу титул. Хотя в Мельбурне мне пришлось пройти через определенные трудности. В целом же год был неплохой. Была взлеты и падения, обидные проигрыши, хорошие победы. По 10-балльной шкале оценить не могу, но я получила большой опыт. Сделала анализ своих выступлений, и понимаю, что мне надо много над чем работать.

— У вас сейчас полноценный отпуск?

— Да. Неделю после Чэнду я отдыхала в Москве. Сейчас планируем полететь с родителями на море. Дней на пять. А затем начнется предсезонка.

— Не мало?

— Целых 2,5 недели. На мой взгляд, это много. Хотя мне придется поучиться в этот период, досдать накопившиеся «хвосты» в школе.

Теннисистка Алина Корнеева
Фото Global Look Press

Как человек Свентек мне не очень импонирует

— В середине октября вы выиграли первый матч на уровне WTA у Валерии Савиных в Гонконге. Запоминающееся событие?

— Думаю, это больше история для СМИ. Конечно, приятно, что на первом турнире WTA я сразу одержала победу в основной сетке. Хотя я могла выступить и получше, это 100%. Но опять же, получила бесценный опыт, сделала определенные выводы и не хочу останавливаться на этом.

— В топ-100 рейтинга WTA много молодых теннисисток: Линда Фрухвиртова, Эшлин Крюгер, Диана Шнайдер, Мирра Андреева, Линда Носкова. Могли бы выделить топ-3 самых перспективных теннисистки мира?

— Сложно говорить про топ-3, но по результатам перечисленных девочек видно, что они много работают над собой и заслуживают свои места в рейтинге. Могу их только похвалить.

— Коко Гауфф в 19 лет уже выиграла шесть титулов на уровне WTA и стала чемпионкой US Open. Ее можно назвать примером для подражания?

— Не могу сказать, что она пример для меня. Я видела много матчей Коко. Видно, что она работает очень много и не хочет останавливаться на достигнутом. Хочет достичь гораздо большего. Это крутое качество.

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— Вы говорили, что в современном туре вам нравится только Арина Соболенко. Знакомы с ней?

— Нет, но я бы хотела познакомиться и сыграть матч с ней. Мне нравится, как Арина ведет себя на публике, как позиционирует себя в социальных сетях. Со стороны она кажется легким человеком, веселой, позитивной девушкой.

— Как думаете, ей удастся удержать первое место после итогового?

— В Канкуне я бы поставила на победу Соболенко или Гауфф. Лично я бы хотела, чтобы Арина удержалась на первой строчке. У нее был хороший год, наконец-то выиграла «шлем», провела много крутых матчей. Она реально заслуживает быть первой.

Дальше посмотрим.

— Следите за Игой Свентек? Польская теннисистка стала самой популярной спортсменкой мира в поисковиках.

— Ига хорошо играет в теннис, потрясающе видит корт, здорово передвигается. Безусловно, она заслуживает высокие просмотры, но я за ней не слежу.

— Почему?

— Как человек она мне не очень импонирует.

Теннисистка Алина Корнеева
Фото Global Look Press

Ведем переговоры с академией Рафаэля Надаля

— С момента последнего разговора с «СЭ» вы определились с агентом. Насколько это был сложный выбор?

— Мы долго решали этот вопрос с родителями. Общались со многими агентствами, но в итоге наш выбор остановился на Star Wing Sports. С которыми сразу сложились добрые и доверительные отношения. С Саломоном Куртцером (также является агентом Карена Хачанова и Анастасии Гурьевой. — «СЭ») мы всегда на связи по любому вопросу.

— Означает ли это, что с нового сезона вы будете базироваться в Европе?

— Как раз сейчас Саломон ведет переговоры с академией Рафаэля Надаля. Надеюсь, что все получится (ранее Алина уже занималась в Rafa Nadal Academy, но предпочла вернуться в Москву из-за привязанности к дому и своим тренерам. — «СЭ»).

— Есть ли у вас ритуал перед матчами?

— Знаю, что многие игроки предпочитают посещать один и тот же душ, один и тот же туалет по ходу всего турнира. У меня такого нет. Просто люблю, чтобы все было готово заранее. Накануне матча всегда перематываю ракетки, проверяю натяжку на всех ракетках, собираю сумку. Это самое важное.

— Любимый теннисный сувенир?

— Не буду оригинальной. Это полотенца. Многие игроки привозят их с турниров для друзей и родных. Для себя я сохранила полотенца с победных турниров.

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— Ваш любимый турнир?

— Пока Australian Open.

— За что вы любите теннис? Что в нем самое сложное?

— Когда люди строят отношения, то принимают в партнере как хорошие, так и плохие качества. Так и в теннисе. Я люблю его за все. И за ежедневные тренировки, от которых тебе может быть плохо. Особенно когда идет набор физической формы. И за длинные матчи, когда ты полностью выкладываешь, приходишь в номер и падаешь без сил. И даже за проигрыши. Они дают жизненный и теннисный опыт.

— Какой удар вы считаете своим фирменным?

— Подача. Люблю играть справа и слева, укорачивать, резать, но любимый элемент, — подача.

— Какой навык и у кого вы бы хотели забрать?

— Подачу — у Серены, удар слева — у Джоковича, справа — у Алькараса, работоспособность — у Надаля.

— Вы привязываетесь к своим ракеткам?

— Скорее да. В этом году моя ракетка очень помогала в сложные моменты и принесла много хороших побед.

Очень вдохновила история Майкла Джордана

— Удивительный факт о вас, о котором мало кто знает?

— Надо подумать. Отвечу в следующем нашем разговоре.

— У вас есть какая-то особенная русская черта?

— Грешна, ругаюсь (смеется). Если серьезно, то очень люблю семейные посиделки. Встречать праздники в кругу близких.

— Карьера в профессиональном теннисе, увы, не располагает к этому...

— Да, поэтому надо ценить каждый такой момент.

Алина Корнеева&nbsp;&mdash; чемпионка юниорского &laquo;Ролан Гаррос&raquo;. Российская юниорка выиграла второй «Большой шлем» подряд. Такого в теннисе не было очень давно

— Самый вдохновляющий спортивный фильм?

— «Последний танец». Очень вдохновила история Майкла Джордана. Даже немного заинтересовалась баскетболом.

— Любимая книга, которую готовы перечитать?

— С этим у меня пока проблемы. Я на пути к тому, чтобы начать регулярно читать. У меня большой список, который надо бы закрыть в ближайшие пару лет.

— На каких языках вы говорите, кроме русского?

— На английском. Любимое выражение? Первым на ум приходит Now get to work, bitch (принимайся за работу, гадина) из песни Бритни Спирс.

— Лучший совет, который дали вам родители?

— В любых ситуациях, на корте и в жизни, надо оставаться человеком. Что бы ни происходило. И просто так ничего не дается. Надо работать с утра до вечера, чтобы достичь результата в любой профессии. Всегда вспоминаю это, когда хочется себя пожалеть.

Теннис
Алина Корнеева
Арина Соболенко
Ига Свентек
Мария Шарапова
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