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Сегодня, 18:00

Юная звезда российского тенниса выбыла из-за травмы. Когда Корнеева вернется на корт?

Теннисистки Корнеева перенесла операцию на кисти руки
Отдел спорта «СЭ»
Алина Корнеева.
Фото Global Look Press
Алина Корнеева.
Фото Global Look Press
Алина Корнеева.
Фото Global Look Press
Алина Корнеева.
Фото Global Look Press
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Из-за травмы Алине не удалось развить успех после выхода в основную сетку Australian Open-2024.

Чемпионка юниорских Australian Open и «Ролан Гаррос» 2023 года Алина Корнеева перенесла операцию на кисти руки. «Последние турниры я пропустила не просто так. С февраля у меня начались проблемы с кистью. Обследования показали нестабильность сухожилия. После консультаций с моей командой и врачами было принято решение о проведении операции. Операция успешно прошла в Барселоне, но теперь меня ждет тяжелый период реабилитации. Точную дату возвращения на корт сказать сложно, но надеюсь, что смогу выступить на Уимблдоне», — написала 16-летняя теннисистка в соцсетях. Таким образом, россиянка пропустит около двух месяцев. Первый сезон на взрослом уровне для одной из самых талантливых юных теннисисток складывается тяжело.

Успешная игра в Мельбурне

В конце октября 2023 года Алина Корнеева стала второй россиянкой, кому покорился юниорский Итоговый турнир. В 2016-м такой титул выигрывала Анна Блинкова (у парней в 2015-м побеждал Андрей Рублев). Также в прошлом сезоне юная москвичка взяла сразу два титула на юниорских турнирах «Большого шлема»: Australian Open и «Ролан Гаррос». Больше одного «Шлема» за сезон у девушек-юниорок десять лет назад выигрывала швейцарка Белинде Бенчич, а до этого в 2006-м такое достижение покорялось Анастасии Павлюченковой, которая побеждала в финалах в Австралии и США. У парней двух юниорских «Шлемов» за сезон нет ни у одного российского теннисиста.

Корнеева также успела дебютировать и на турнирах WTA. Алина прошла квалификацию на турнире в Гонконге, а в первом круге справилась с соотечественницей Валерией Савиных. Далее она в борьбе уступила чешке Линде Фрухвиртовой. «Насколько это запоминающийся турнир? Думаю, это больше история для СМИ. Конечно, приятно, что на первом турнире WTA я сразу одержала победу в основной сетке, — отмечала «СЭ» Корнеева. — Хотя я могла выступить и получше, это сто процентов. Но опять же, получила бесценный опыт, сделала определенные выводы и не хочу останавливаться на этом».

Алина Корнеева.
Фото Global Look Press

В том же интервью Корнеева отметила, что хочет провести 2024 год во взрослом туре, а победа на Итоговом стала яркой точкой в ее юниорской карьере. «Никто не знает, что будет в будущем. Я еще официально могу два года играть в юниорах. Вероятно, это был последний турнир, но загадывать не хочу».

Действительно, в 2024 году Алина не провела ни одного матча на юниорском уровне. Но и на взрослом выступила всего в трех турнирах. На Australian Open-2024 ей удалось пройти квалификацию, в том числе обыграв двух опытных теннисисток: Сачию Викери из США и Анну Бондар из Венгрии. На этом Корнеева не остановилась, в трех сетах обыграв Сару Соррибес-Тормо из Испании. Из юниоров первый круг в Мельбурне преодолели еще 16-летние Мирра Андреева и Бренда Фрухвиртова. Это случилось впервые за 19 лет (на Australian Open-2005 это были Николь Вайдишова, Микаэла Крайчек и Татьяна Головин).

Алина Корнеева. Корнеева выиграла юниорский итоговый! Теперь россиянка готова зажигать в элите

Но на сей раз из этой троицы во второй круг прошла только Мирра. Фрухвиртова зачехлила ракетку со второй «сеяной» Ариной Соболенко, а Корнеева уступила 10-й «сеяной» Беатрис Хаддад Майя. Представительница Бразилии позволила взять россиянке всего три гейма.

«Конечно, небольшая суматоха была, потому что нам решили сказать о переносе игры на центральный корт всего за час до матча, — отмечала Алина Sports.ru — Но моя соперница была в тех же условиях, поэтому это не может служить оправданием. Я немножко... ну, не немножко — я нервничала, честно говоря (смеется). Потому что большая разница между ареной Рода Лэйвера и тем кортом, где мы должны были играть (1573 Arena). Думаю, эти нервы до и во время матча меня подвели. Но над этим нужно работать — надеюсь, у меня будет много матчей на этом корте. Насколько ощутима разница между 12-й ракеткой мира и всеми предыдущими соперницами? Честно говоря, не могу сказать, что почувствовала разницу. Конечно, она более опытный игрок, чем я, — это точно. Она чаще играла на таких больших стадионах. Матч был мне по силам, просто нужно очень много работать над головой, над [ментальными] аспектами, нервами».

Алина Корнеева.
Фото Global Look Press

Неудачная поездка в Мумбаи

После Мельбурна Алина сыграла на Thailand Open (WTA-250), где также прошла квалификацию, но в первом круге проиграла китаянке Ван Яфань. На Mumbai Open (WTA-125), который прошел в начале февраля, наша теннисистка стартовала уже в основной сетке. Добралась до четвертьфинала, но не вышла на матч с австралийкой Сторм Хантер (техническая победа). Видимо, в одном из матчей в Индии Корнеева и получила травму, которая оставила ее без тура почти на полгода.

На этой неделе стало понятно о причинах этой паузы. Под постом Корнеевой о перенесенной операции было множество сообщений болельщиков: «Спасибо всем за поддержку, я ее очень ценю! Обещаю вернуться на корт еще сильнее».

Алина Корнеева. «Люблю смотреть старые матчи Шараповой». Алина Корнеева — о теннисных ритуалах

В это хочется верить. По потенциалу Алина вполне способна конкурировать со своими звездными сверстницами и более опытными звездами WTA-тура.

«За что я люблю теннис? Когда люди строят отношения, то принимают в партнере как хорошие, так и плохие качества. Так и в теннисе. Я люблю его за все. И за ежедневные тренировки, от которых тебе может быть плохо. Особенно когда идет набор физической формы. И за длинные матчи, когда ты полностью выкладываешься, приходишь в номер и падаешь без сил. И даже за проигрыши. Они дают жизненный и теннисный опыт», — рассказывала Корнеева «СЭ».

Своим любимым покрытием она назвала хард, но никто не удивится, если спортсменка покажет классные результаты на травяных кортах Уимблдона-2024.

Теннис
Australian Open
Ролан Гаррос
Алина Корнеева
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