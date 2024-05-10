Русская американка обматерила болельщиков на турнире в Риме. И обыграла итальянку!

В Софии Кенин пробудился зверь.

София Кенин не так известна среди россиян как зарубежная, но «наша» теннисистка (примеры Рыбакиной или даже Зверева с Циципасом более выпуклые), хотя эта девушка самая что ни на есть русская. Родилась в Москве, семья переехала в США через несколько месяцев после ее рождения. Изначально Кенины уехали за океан в 1987-м, но позже возвращались, чтобы другие члены семьи помогли с уходом за юной Софией. Кенин сейчас на 58-м месте в рейтинге WTA, но в 2020-м, к примеру, выиграла Australian Open. А бывший бойфренд девушки, тренер, забанен за участие в договорных матчах.

В общем, интересная персона. Так или иначе, русские корни она не забыла. Что и показала в матче первого круга турнира категории 1000 в Риме своей лексикой.

Что случилось?

Во время поединка против хозяйки корта Лючии Бронцетти американка русского происхождения потеряла хладнокровие. Над кортом царила влажная и скользкая погода, но официальные лица матча, вероятно, не захотели разочаровывать местную толпу, отказывались переносить матч — хотя Кенин просила.

Судья сказал ей, что «корт не является непригодным для игры», затем подошел инспектор матча, чтобы поддержать это решение, сказав Кенин, что игра возобновится и если условия станут небезопасными, то она немедленно будет прервана.

Кенин была недовольна тем, что ей велели продолжать игру, швырнула полотенце на свою теннисную сумку и выдала все, что знала на русском и английском. Первую часть написать по закону мы не можем — там будет много ***. Английскую можно перевести как «о боже, долбаные тупые ослы».

В это время Кенин жестко освистывали итальянцы — это далеко не первый случай в Риме. Например, обструкции и улюлюканью подвергся на одном из прошлых турниров удивленный шотландец Энди Маррей — публика по-футбольному болела за Фабио Фоньини. 25-летняя американка на этом не остановилась и проорала толпе fuck you! («идите вы!») после одного из розыгрышей.

Лючия Бронцетти и София Кенин. Фото Reuters

Что интересно, буквально через несколько минут игру все же пришлось ненадолго остановить из-за дождя. Бронцетти помощь домашних стен не помогла — 6:3, 6:3 в пользу нашей американки.

Это далеко не первый инцидент на турнире в Риме. В прошлом году здесь отметилась ругательствами латвийка Елена Остапенко.

В полуфинале Елена попросила остановить игру с казахстанкой Рыбакиной из-за непогоды, но судья не удовлетворил ее желание. Через некоторое время уже Рыбакина сказала о том же самом. И матч в самом деле остановили. Латвийку это взбесило настолько, что она тут же грубо обозвала соперницу «шлюхой».



У Медведева и Рублева удачная сетка

После этого Рыбакина выиграла турнир в Риме. Но в нынешнем сезоне защитить титул не сможет — снялась из-за травмы. «Мне жаль пропускать турнир в этом году, но, к сожалению, я не чувствую себя достаточно хорошо, чтобы соревноваться. У меня остались прекрасные воспоминания с прошлого года. Очень ждала возможности защитить титул», — сказала казахстанская спортсменка.

Что касается наших, в смысле представляющих Россию, потери у мужчин минимальны. Роман Сафиуллин проиграл в первом раунде лаки-лузеру французу Мутэ, и сегодня он встречается с Новаком Джоковичем. Но для того же Медведева сетка в Риме легкая — в следующем раунде он может и вовсе устроить себе медвежье дерби с сербом Меджедовичем, а из серьезных конкурентов маячат разве что Хуркач или Руне в 1/4 финала (или даже Надаль, который в первом раунде показал чудеса воли и выиграл в трех сетах у бельгийца Бергса). Что касается только что выигравшего в Мадриде Рублева, ему в четвертьфинале теоретически светит встреча с Циципасом или де Минором.

Даниил Медведев. Фото AFP

На данный момент в сетке мужского турнира такие матчи с участием россиян:

Хачанов (16) — Шевченко (Казахстан)

Котов — Шелтон (США, 12)

Рублев (4) — Джирон (США)

Карацев — Пол (США, 14)

Медведев (2) — Дрэйпер (Великобритания)

У девушек все менее безоблачно. Отвратительно начали турнир Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова. Первая проиграла Кербер 0:6, 3:6 и теперь, вероятно, лишилась шансов на попадание в олимпийский турнир (туда отберутся первые четыре россиянки в мировом рейтинге). Александрова и вовсе проигрывает подряд шестой матч в первых раундах турниров, считая парный разряд. Блинкова снялась незадолго до матча с 13-й «сеяной» Коллинз.

Из девушек в Риме остаются 20-летняя Диана Шнайдер, которая убрала с пути соотечественницу Людмилу Самсонову и теперь будет играть с приглашенной Паулой Бадосой, и Дарья Касаткина — ей играть со звездной Наоми Осакой, а также несколько россиянок в нижней части сетки.

Полностью расписание наших выглядит так:

Калинская — Таусон (Дания)

Потапова — Остапенко (Латвия, 9)

Павлюченкова (20) — Соррибес Тормо (Испания)

Касаткина (10) — Осака

Шнайдер — Бадоса