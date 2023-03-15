Теннисистка Потапова пострадала, надев футболку «Спартака». Как она выглядит?

Теннисистка болеет за московский клуб больше 10 лет.

Россиянка вышла на корт на турнире в Индиан-Уэллсе в футболке «Спартака» и попала в весьма неприятную ситуацию. Девушка всего лишь хотела поддержать свой любимый клуб, но ее безобидная акция спровоцировала крупный скандал. Соперница Потаповой по матчу третьего круга Джессика Пегула не обратила на это никакого внимания, а вот первая ракетка мира Ига Свентек решила пожаловаться руководству WTA. Действия Анастасии также вызвали недовольство некоторых журналистов и польского издания SportPL, которые оценили это как провокацию. Пока никаких официальных заявлений от WTA не поступало, но значит ли это, что теннисистам запретят надевать футболки российских команд?

В самом «Спартаке» девушку поддержали. «Анастасия — наша давняя болельщица. Вполне естественно, что она носит кб-цвета. Желаем ей успеха и всегда ждем в Москве на матчах «Спартака»!» — прокомментировал ситуацию для «СЭ» глава пресс-службы московского клуба Дмитрий Зеленов.

После такого широкого резонанса многие болельщики красно-белых, не следящие за теннисом, обратили внимание на российскую спортсменку. Давайте и мы познакомимся с ней поближе.

Потапова родилась 30 марта 2001 года в Саратове, ее мама — кандидат в мастера спорта по волейболу, а бабушка — баскетбольный тренер. Девочка начала заниматься теннисом в пять лет, а уже в девять выиграла свой первый турнир в Волгограде, после чего поняла, что хочет заниматься этим видом спорта на профессиональном уровне.

В 2013 году юная спортсменка переехала в Москву и начала тренироваться в Академии Островского в Химках. Через три года стала третьей спортсменкой из России, кому удалось выиграть юниорский Уимблдон.

Дебют в туре WTA состоялся в 2017 году, и с тех пор Потапова выиграла два турнира в одиночном разряде и три в парном. На сегодняшний день девушка занимает наивысшую позицию в карьере: она находится на 28-й строчке рейтинга WTA.

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