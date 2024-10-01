Андреева и Шнайдер уничтожают соперниц в паре. Россиянки повесили «баранку» украинкам

За два матча наши теннисистки отдали только три гейма.

WTA 1000. China Open. Пекин, Китай

Парный разряд. Второй круг

Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Людмила Киченок/Марта Костюк (Украина) —6:1, 6:0

Одиночный разряд. Третий круг

Юлия Стардубцева (Украина, Q) — Анна Калинская (Россия, 10) — 7:5, 6:0

Мирра Андреева и Диана Шнайдер пока не замечают соперниц в парном разряде на «тысячнике» в Пекине. Во втором круге наши теннисистки не затратили много сил и времени на матч против украинского дуэта Людмилы Киченок и Марты Костюк. Хотя изначально ожидалась жесткая борьба.

Олимпийский тандем

Дуэт младшей Андреевой и Шнайдер сложился на Олимпиаде в Париже этим летом, где девушки добыли единственную медаль для России — серебро. Однако все могло быть иначе. Изначально планировалось, что Мирра на летних Играх встанет в пару с Вероникой Кудерметовой. Вот только МОК не позволил этому сбыться, не дав Кудерметовой допуск на Олимпиаду.

После Парижа Мирра и Диана играть вместе продолжили не сразу. На турнире в Цинциннати и на US Open они выбрали себе других партнерш. Андреева выступала с Анастасией Павлюченковой, а Шнайдер — с Линдой Носковой. Чуть лучше получилось у Дианы, которая с чешкой дошла до полуфинала в Цинциннати.

И наконец, в Пекине россиянки решили повторить олимпийский опыт. Сразу же начали мощно. В первом круге они за 1 час и 1 минуту разобрались с японской парой Сюко Аоямой и Эри Ходзуми — 6:0, 6:2.

Казалось, что во втором матче против Киченок и Костюк будет намного сложнее. Украинки в стартовом поединке выбили из турнира сильный дуэт Синякова/Таунсенд, который был «посеян» в Пекине под вторым номером. Но победа тогда далась с большим трудом — 2:6, 7:6 (9:7), 11:9.

Душевные разговоры

Настрой на матч второго круга у соперниц был явно разный. Это читалось на их лицах, начиная с выхода теннисисток на корт. Россиянки появились перед болельщиками улыбчивыми и расслабленными, украинки же были серьезными и сосредоточенными. В таком настроении прошел весь поединок.

На старте встречи в игру не сразу вошла Андреева, которая допускала ненужные ошибки сетки, но чуть более опытная (особенно если говорить про парный разряд) Диана отлично справлялась на задней линии и вдохнула в партнершу уверенность. У Киченок и Костюк брака в действиях было примерно одинаково. Немного вяло смотрелась Марта, которая при одном из переходов вытирала нос салфеткой. Возможно, была простужена.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Наши девушки как будто относились к матчу не очень серьезно. Например, еще не сделав ни одного брейка, россиянки сидели на скамейке между геймами и обсуждали не тактику на игру или свои ошибки, а делились рассказами о том, как они утепляются на открытых кортах в морозную погоду.

За этими разговорами на скамейке было наблюдать не менее интересно, чем за игрой в этой встрече. «Мирра, ты когда так шмаляешь, у тебя получается, а у меня нет», — восхищалась подругой Шнайдер. «Тоже не понимаю, зачем пить, если не хочешь», — пробивались в трансляцию слова Андреевой. Другая скамейка на контрасте смотрелась грустной. Украинки почти не общались. В итоге режиссер чаще показывал в перерывах наших.

День «баранок»

На корте у россиянок было отличное взаимопонимание. Хорошей иллюстрацией служит розыгрыш при счете 2:1, в котором Диана и Мирра сделали первый брейк. Девушки быстро сориентировались, кому играть сложный мяч, затем Андреева вернулась в сетку и безупречно нанесла решающий удар. Правда, потом россиянки чуть не дали соперницам сделать обратный брейк и горели 0:40. Но в такой ситуации они не дрогнули и выдали серию из девяти победных розыгрышей подряд, что принесло им не только гейм на своей подаче, но и еще один на чужой.

После первого сета Киченок ушла с кортов, а вернулась в другой более легкой комбинации одежды. Но ситуация в матче не изменилась. Партию украинки начали с двойной ошибки, которых за матч у них набралось пять против двух у россиянок. Чего-то серьезного противопоставить Людмила и Марта не смогли. Они включались эпизодами, добавляя скорость и силу, но хватало этого задора только на один-два розыгрыша. Диана и Мирра играли легко и вдохновенно, раз за разом срывая восторженные «о-о-ох!» от китайских болельщиков.

В пятом гейме был момент, когда Марта и Людмила могли размочить счет, но выручила уверенная игра Дианы, которая за свои подвиги на задней линии удостоилась от Мирры воздушного поцелуя. В результате россиянки сделали вторую «баранку» на турнире и идут дальше.

В четвертьфинале Шнайдер и Андреева встретятся с американской парой Софьи Кенин и Бетани Маттек-Сандс. Хотя для Мирры сейчас важнее матч в одиночном разряде, который пройдет в Пекине в среду. В четвертом круге ей играть против польки Магды Линнет.

Анна Калинская. Фото Global Look Press

Андреева осталась единственной россиянкой в одиночном разряде. Во вторник свой путь на турнире закончила 10-я «сеяная» Анна Калинская. Она неожиданно проиграла квалифаеру Юлии Стародубцевой с Украины. Матч проходил параллельно парной встрече Мирры и Дианы. Стародубцева, можно сказать, взяла реванш за своих соотечественниц, так как тоже повесила сопернице «баранку» — 7:5, 6:0.