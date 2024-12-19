Мирра Андреева сыграла в паре с Соболенко на турнире в Абу-Даби. И огорчила бывшую россиянку

Их команда идет за победой.

У 17-летней россиянки Мирры Андреевой хорошая неделя. В понедельник стало известно, что министр спорта РФ Михаил Дегтярев распорядился выплатить ей 2,5 миллиона рублей за серебряную медаль Олимпиады. А в среду теннисистка вышла на корт коммерческого турнира в Абу-Даби в паре с первой ракеткой мира Ариной Соболенко и победила Елену Рыбакину с Каролин Гарсией.

Мирра сыграла с Соболенко

19 декабря Андреева выступила на турнире World Tennis League в ОАЭ в паре с белоруской Ариной Соболенко — первой ракеткой мира по версии WTA на данный момент. Девушкам противостояли француженка Каролин Гарсия и представительница Казахстана Елена Рыбакина, родившаяся в Москве и только в 2018-м сменившая спортивное гражданство. Мирра с партнершей победили в выставочном матче со счетом 7:6 (7:5).

При этом изначально встреча складывалась не в пользу россиянки и белоруски, но они сумели отыграть четыре сетбола при 4:5, сравнять счет и далее довести дело до тай-брейка, в котором оказались сильнее — 7:5.

Таким образом, Соболенко и Андреева принесли очки своей команде «Ястребы», в которую также попали австралиец Джордан Томпсон и индийский теннисист Сумит Нагал.

Что за турнир?

World Tennis League — молодой (впервые был проведен в 2022 году) выставочный турнир, базирующийся в ОАЭ. Он не обладает официальным статусом, зато у него очень интересные правила.

Во-первых, турнир командный — на выбор есть «Орлы», «Ястребы», «Соколы» и «Коршуны». Как уже упоминалось выше, Андреева и Соболенко попали к «Ястребам», тогда как Рыбакина и Гарсия представляют «Соколов». Вместе с казахстанкой и француженкой выступает россиянин Андрей Рублев.

Схема матчей в WTL нетипичная — команды играют между собой по одной матчевой встрече, которая состоит из четырех сетов: по одному на мужскую и женскую одиночку, а также еще два на мужскую/женскую пару или микст на выбор.

За положительные результаты команды получают очки, которые подсчитываются в общей группе. По итогам этого этапа две сильнейшие команды выходят в финал, в котором определяется победитель турнира.

Примечательно, что в прошлом году на WTL победили почти полностью российские «Орлы» — тогда в команду вошли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Мирра Андреева и американка российского происхождения София Кенин. Медведев в этом году снялся с соревнований, а вот у Андреевой, судя по всему, есть неплохой шанс защитить титул.

World Tennis League 2024 года проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 19 по 22 декабря.