Калинская вошла в когорту чемпионок. Это пятый титул россиянок в сезоне

24-летняя москвичка впервые карьере выиграла турнир WTA, победив в американском Мидленде.

Анна Калинская пополнила список российских победительниц турниров WTA в одиночном разряде, выиграв под занавес сезона соревнования категории 125 («челленджер») в американском Мидленде. Это самый низкий уровень стартов под эгидой женской ассоциации, в которых редко принимают участие настоящие звезды. Тем не менее речь об официальном взрослом титуле и новом пункте в портфолио 24-летней москвички. Анна — лишь пятая наша девушка, взявшая трофей в туре в текущем году. Подобного успеха в 2023-м в одиночке не добивались ни нынешняя первая ракетка страны Людмила Самсонова, ни бывшая первая ракетка Дарья Касаткина.

Взлет на 37 позиций в рейтинге

В финале турнира в Мидленде Калинская одолела 198-ю ракетку мира Яну Фетт из Хорватии в двух сетах со счетом 7:5, 6:4. В целом уровень соперниц на соревнованиях, которые проходили параллельно Итоговому турниру, был невысок. Но это не умаляет заслуг Анны, которая после короткого перерыва возвращается в топ-100 рейтинга WTA. В первой сотне лучших теннисисток планеты эта девушка стабильно находилась почти весь 2022 и 2023 годы. В новой табели о рангах Калинская должна перескочить со 114-й сразу на 77-ю позицию. Правда, это лишь 11-я строчка национального рейтинга. А всего в топ-100 на конец 2023 года 12 девушек из России. Больше — только у американок (17).

В завершающемся сезоне одиночные титулы помимо Калинской у нас в WTA брали Анастасия Потапова, Екатерина Александрова, Мария Тимофеева и Вероника Кудерметова. У всех лишь по одному трофею. Год для отечественного женского тенниса получился не самый удачный. Но количество россиянок в первой сотне рейтинга рано или поздно должно перерасти в качество. Ведь среди дебютанток в топ-100 в этом году такие многообещающие игроки, как Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Кроме того, на подходе победительница юниорских «Больших шлемов» Алина Корнеева. Да и Анне Калинской успех в Мидленде может придать дополнительных сил. Ведь 24 года — отличное время для прорыва в теннисной карьере.

Ранее Калинская становилась чемпионкой на уровне WTA только в парном разряде. На ее счету два титула. Самый престижный из них выигран в начале февраля 2022 года в Санкт-Петербурге в дуэте с американкой Кэти Макнили. В этом году в сентябре Анна вместе с Юлией Путинцевой из Казахстана доходила до финала Japan Open. Кроме того, в октябре она добралась до одиночного финала турнира WTA 125 в Мехико, где уступила американке Эмине Бекташ. В общем, форму под занавес сезона Калинская набрала приличную. И даже обидно, что шансов ее продемонстрировать до конца года больше не предоставится.

Анна Калинская. Фото Global Look Press

Проявите ко мне уважение!

В юниорском разряде Анна в 2015-м играла в финале «Ролан Гаррос» (уступила испанке Пауле Бадосе). Тогда же она стала финалисткой US Open в парном турнире девушек (вместе с Анастасией Потаповой уступила россиянке Александре Поспеловой и словачке Виктории Кужмовой). В 2016-м на Открытом чемпионате Австралии 2016 года в паре с Терезой Мигаликовой из Словакии Калинская взяла юниорский титул, но это был ее последний громкий успех. Переход во взрослый теннис, как это часто бывает, не получился триумфальным, хотя она в 2017-м и дебютировала за сборную России. Впрочем, еще не все потеряно. Конечно, в женском теннисе на пик возможностей игроки часто выходят до 20 лет, но бывают и исключения.

Из любопытных моментов — старший брат Анны Николай Калинский, довольно известный российский футболист. В прошлом он вызывался в юниорские сборные страны, с 2020 года играет за «Пари НН» в РПЛ. Родители спортсменов — тренеры по бадминтону. Причем отец давно трудится в структуре сборной страны. Сама Анна начала заниматься теннисом в Днепропетровске, где жила ее бабушка, а затем продолжила в Москве и Химках. В конце концов девушка оказалась в США, но долгое время не могла наладить карьеру из-за череды травм и неурядиц в личной жизни.

В 2019-2020 годы внимание теннисной публики привлекал роман русской красавицы (в прошлом благодаря внешним данным Калинскую сравнивали с Курниковой и Шараповой) со скандальным австралийским игроком Ником Кирьосом. Влюбленные иногда появлялись вместе на публике и постоянно скандалили в соцсетях. Анна называла своего звездного бойфренда «дьяволом» и якобы при окончательном расставании влепила Нику пощечину в ночном клубе и бросила в него коктейльный бокал. «Мы расстались. Мы не друзья. Я понимаю, что вы его фанаты, это хорошо, но я не хочу больше говорить о нем. Проявите, пожалуйста, ко мне уважение. Спасибо», — написала девушка в соцсетях.

Позднее Анна покрасила волосы в коралловый цвет и заявила, что сообщение о расставании касалось не Кирьоса, а другого мужчины. При этом Ник, по ее словам, является «хорошим человеком» и «ничего зазорного не сделал». «Что у меня случилось с Калинской? Ничего не случилось, —комментировал ситуацию Ник. — Мы просто разошлись. К сожалению, у нас ничего не вышло. Остались только приятные воспоминания». Как бы то ни было, эта история явно не пошла на пользу теннисным результатам Анны. Однако сейчас эмоции в прошлом, и самое время начать новый этап в карьере, в котором будут не только скандалы, но и победы на корте.