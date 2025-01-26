Бывшая российская теннисистка недавно ушла на OnlyFans. Теперь она разводится с мужем

Экс-теннисистка Родионова объявила о разводе с мужем после работы на OnlyFans

Связаны ли эти события?

Бывшая российская теннисистка, с 2014 года представляющая Австралию, Арина Родионова объявила о разводе с мужем — игроком в австралийский футбол Таем Викери. Соответствующее заявление 35-летняя спортсменка разместила в своих социальных сетях. В браке Родионова и Викери находились с 2015 года, а совсем недавно девушка создала аккаунт на OnlyFans.

«Иногда любви недостаточно»

По словам Арины, пара не вместе уже давно: «Привет, ребята, нам нужно сделать быстрое объявление. Мы разводимся. Мы живем раздельно уже около года. Друзья и семья знают, но мы просто хотели, чтобы более широкое сообщество узнало об этой ситуации. Спасибо».

При этом супруги расходятся на позитивной ноте — во всяком случае, так считает Викери. «У нас все хорошо, и мы желаем друг другу всего наилучшего. Спасибо за поддержку», — сообщил футболист.

После объявления Арина попыталась пожать руку бывшему мужу — но тот подсунул ей свой недоеденный банан. Пара рассмеялась.

Родионова подписала видео драматически: «Такова жизнь. Мы очень любим друг друга, но иногда этого недостаточно».

Две недели назад Родионова ушла на OnlyFans

Интересное совпадение, но в середине января экс российская теннисистка объявила об уходе на OnlyFans (платформа, на которой модели размещают интимные фотографии и видео на платной основе). Она сделала это вскоре после того, как вылетела на раннем этапе Australian Open — 184-я ракетка мира уступила 23-летней немке Еве Лис, родившейся в Киеве и ранее представлявшей Украину.

О создании профиля на платформе для взрослых Родионова рассказала в своих социальных сетях. «Хорошие новости для всех, кто спрашивал. Мой аккаунт OnlyFans зарегистрирован, так что поехали. Давайте сделаем это», — приводит слова теннисистки Daily Mail.

Уже после объявления о разводе Арина разместила в социальных сетях провокационную цитату: «Сейчас, похоже, самое время начать выкладывать мои фотографии в бикини с Мальдив. В аккаунте OnlyFans, конечно же».

Интересно, что зарегистрироваться на платформе девушке год назад предложил один из подписчиков в социальных сетях. «Перестаньте заниматься теннисом, на фотографиях заработаете больше», — написал он в комментарии. Теннисистка тогда назвала это «комплиментом года».

Теперь же Арина действительно начала зарабатывать на фотографиях. Но спорт все еще не в прошлом, хотя девушке уже 35 лет — в ее аккаунте на платформе написано: «Я теннисистка, но веселая».

Причем прорывным для Родионовой стал именно последний год — она впервые в карьере ворвалась в топ-100 рейтинга WTA. За карьеру Арина выиграла 16 титулов на турнирах ITF, а также победила на юниорском Открытом чемпионате Австралии в 2007 году в парном разряде. Тогда она выступала в дуэте с Евгенией Родиной.