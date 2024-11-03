Соболенко мощно начала итоговый турнир WTA. Белоруска выглядит неуязвимой в Эр-Рияде

Арина имеет прекрасные шансы не просто завершить год первой ракеткой мира, но и выиграть WTA Finals.

WTA Finals. Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Фиолетовая группа. Первый тур

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — 6:3, 6:4

Ясмин Паолини (Италия, 4) — Елена Рыбакина (Казахстан, 5) — 7:6 (7:5), 6:4

Арина Соболенко из Белоруссии с уверенной победы над олимпийской чемпионкой Чжэн Циньвэнь начала итоговый турнир WTA в Эр-Рияде. Китаянке она отдала всего семь геймов, сделав первый и важный шаг не только к лидерству в рейтинге по итогам 2024 года, но и к дебютной для себя победе на WTA Finals. В свою очередь, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, вернувшаяся на корт после двухмесячного перерыва, уступила итальянке Жасмин Паолини.

Соболенко хочет всего и сразу

Соболенко подошла к итоговому турниру WTA в статусе главного фаворита. Что и неудивительно, она выиграла с середины августа 20 матчей из 21, завоевала титулы на US Open, в Цинциннати и в Ухане. И к тому же в октябре вернула себе звание первой ракетки мира (в 2023-м она находилась на первой строчке восемь недель). Сама Арина надеется, что она сумеет закрепиться на вершине всерьез и надолго и очень хочет закончить сезон теннисной королевой. Для этого ей в случае идеальной игры Иги Свентек, отстававшей перед WTA Finals на 1046 очков, требуется выйти из Фиолетовой группы в плей-офф с тремя победами в трех матчах либо выиграть два матча в группе, а затем и полуфинал. Если же Свентек начнет проигрывать, то тогда задача заметно упростится.

«Она отличная теннисистка и заслуживает быть №1 в мире. Но я точно буду бороться, чтобы сместить ее с вершины», — привел слова Свентек TheTennisLetter. Впрочем, белорусская теннисистка вовсе не настроена в Саудовской Аравии на выполнение задачи-минимум. Она хочет всего и сразу! Первой соперницей Арины в Эр-Рияде стала Чжэн Циньвэнь, с которой, по иронии судьбы, она сыграла свой второй матч подряд. Напомним, Соболенко обыграла китаянку в финале WTA 1000 в Ухане, но та победа 6:3, 5:7, 6:3 далась очень нелегко. На сей раз все прошло куда проще, хотя в дебютах обеих партий завязывалась борьба.

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Корт в Эр-Рияде довольно быстр, поэтому две такие хорошо подающие теннисистки в первых пяти геймах стартовой партии брали свои подачи. Но в шестом под давлением Соболенко, очень агрессивно действовавшей на приеме, Чжэн Циньвэнь не выдержала и проиграла-таки свою подачу, причем сделав двойную на брейк-пойнте. И это хватило Арине для комфортной победы в партии.

Во втором сете равный счет продержался до 4:4, но и здесь первой дрогнула китаянка. Двойной ошибкой она позволила сопернице заработать двойной брейк-пойнт, который со второй попытки Соболенко реализовала. После чего достаточно спокойно подала на матч. «Мечтаю выиграть WTA Finals. Очень много работала в последние годы,. И очень надеюсь, что однажды смогу подержать в руках этот красивый трофей», — отметила после выигрыша белоруска.

Фото Reuters

Возвращение Рыбакиной триумфальным не получилось

Второй матч стартового дня в Фиолетовой группе также был интригующим. Ведь на корт в Эр-Рияде против итальянки Паолини вышла Рыбакина, не выступавшая более двух месяцев после того как отказалась от игры во втором круге US Open. Кстати, после Уимблдона она провела всего два турнира, победив только в одном-единственном матче. Естественно, перед стартом WTA Finals многих интересовало состояние Елены и причины столь долгого пропуска соревнований.

«Меня долго мучила бессонница. Потребовалось время. Но сейчас все хорошо. Мне кажется, бессоница началась из-за того, что я много путешествовала. Мне просто нужно было больше времени. Рада, что мы приняли такое решение, и я сделала более долгий перерыв», — рассказала Рыбакина на пресс-конференции. Она также добавила, что помимо проблем со сном ее походу сезона-2024 беспокоили аллергия и проблемы со спиной.

Фото Reuters

Много слухов ходило и о причинах расставания с хорватским тренером Стефано Вуковым, под руководством которого теннисистка из Казахстана и вошла в топ. Но Рыбакина не стала шокировать публику: «Мы просто расстались. Думаю, это просто следующая глава моей карьеры. Хочу сделать следующий шаг. У нас со Стефано все хорошо. Желаю ему успехов». Также она назвала своего нового тренера — им стал другой хорватский специалист, знаменитый Горан Иванишевич. Экс-чемпион Уимблдона в начале года завершил сотрудничество со знаменитым сербом Новаком Джоковичем, и теперь решил попробовать в WTA-туре. «Очень жду этого сотрудничества. Он большой чемпион, у него огромный опыт. Хочется поскорее начать», — заявила Елена.

Что ж, пока чуда не произошло — без игровой практики Рыбакина не сумела показать в стартовой встрече в Эр-Рияде идеальный теннис, пусть и не выглядела, особенно в первом сете, безнадежно. Она сумела сравнять счет с 2:4, довела партию до тай-брейка, но там допустила слишком много невынужденных ошибок. Как, впрочем, и во втором сете. «Ну, по крайней мере, у меня есть фото с Неймаром», — прокомментировала поражение Елена. Впрочем, шансы на выход в полуфинал у нее еще остаются.