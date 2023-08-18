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Сегодня, 05:55

Касаткина проиграла Соболенко под гимн США и диско. Цирк в Цинциннати

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Дарья Касаткина.
Фото USA Today Sports
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Последняя россиянка выбыла с «тысячника» из борьбы под очень странный аккомпанемент.

WTA 1000. Цинциннати. Третий круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Дарья Касаткина (Россия, 14) — 6:3, 6:3

Касаткина — пожалуй, самая стабильная в последние месяцы российская теннисистка. Да, после Canadian Open она уступила звание первой ракетки России Людмиле Самсоновой, но Дарья уверенно держится в топ-20 уже год. Да, она год и турниры не выигрывала, но от этой непосредственной девчонки из Тольятти как минимум ожидаешь борьбы — до тай-брейков, на зубах и характере.

Дарья Касаткина&nbsp;&mdash; Арина Соболенко. Дарья Касаткина проиграла Арине Соболенко в 1/8 финала турнира в Цинциннати. Онлайн-трансляция матча

Белоруска оказалась мощнее

С Соболенко получилось именно так — счет 6:3, 6:3 не должен вводить в заблуждение. В общей сложности матч длился почти 3,5 часа и четырежды прерывался из-за дождя.

Арина сразу обозначила свои намерения двумя эйсами в первом гейме — и действительно играла в силовой, агрессивной манере. Но Даша отвечала классными обводящими кроссами. На что россиянка управу так и не нашла — так это на острые приемы соперницы. Белоруска могла ответить навылет даже на первую подачу — а когда это происходит на регулярной основе, сколько ни выгрызай долгие розыгрыши на задней, на длинной дистанции это не поможет. Касаткина пыталась адаптироваться, но ее подачу сегодня читали.

Дарья Касаткина. Касаткина проиграла Соболенко на турнире в Цинциннати

Поэтому довольно быстро случился брейк — 3:1, но Касаткина моментально сделала алаверды и вернула его. Поменяв стиль — применяя больше подрезок и укороченных. Но с мощью второй ракетки мира она ничего поделать не могла и первый раз на ливневый перерыв девушки ушли при счете 5:2. После полуторачасовой паузы белоруска довершила дело еще несколькими могучими атаками с задней — не до всех мячей Касаткина могла добежать. 6:3.

Кислотный диджей из Цинциннати

Немного дав поиграть, дождь решил, что с теннисом пора завязывать, и уже в первом гейме второй партии на корте снова появились дети с полотенцами. Сушил корт и лично главный судья из Франции Кадер Нуни, то орудуя тряпкой, то суетливо играя роль менеджера по клинингу. Судя по языку тела, больше претензий к покрытию предъявляла на правах суперзвезды Соболенко. Касаткина просто подкидывала ракетку и лениво слушала их разговоры с Нуни. Арина же ходила по линиям и показывала, что с такой стоячей водой играть невозможно.

После нескольких пауз на заряды дождя теннисистки все-таки смогли нормально начать сет, но тут происходящее стало совсем походить на сюр. Где-то рядом с кортом на полную громкость врубили музыку. Матч проходил не на центральной арене, а «Корте Порше» с невысокими трибунами. Теннисистки прослушали легендарную песню про текилу, наверняка предвкушая вечер после игры — этот мотив слышали многие из вас.

Далее последовал танцевальный сет (здесь должна быть игра слов с теннисным), ну и как апогей — решающий седьмой гейм русская и белоруска отыграли под гимн США.

Возможно, именно композиция The Star-Sangled Banner конца XVIII века сбила Касаткину — все-таки Соболенко живет в Майами. Но несмотря на два отыгранных брейк-поинта и четыре счета ровно, Дарья уступила важнейший бой. Снова Соболенко очень точно и быстро разгоняла атаки кроссами, и запаса прочности ей хватило, чтобы с четвертой попытки взять гейм. А в конце Даша и вовсе развалилась — подавала при счете 3:5, вела 40:0, но уступила с первого же матчбола.

Скажем честно — Соболенко просто сейчас сильнее Касаткиной и в прекрасной форме подходит к US Open, на котором она два года подряд выходит в полуфинал. А Касаткина последней из россиян выбывает с турнира у Цинциннати — и это грустно. Женский теннис у нас с конца нулевых не был законодателем мод, и любой успех скорее приятная неожиданность. Но тут и мужчины подвели — Рублева и Медведева тоже больше нет в сетке. Подсластить пилюлю может разве что Павлюченкова, которая дошла до 1/4 финала в парах.

Но Цинциннати перед главным турниром в Нью-Йорке оставляет дурное послевкусие.

Теннис
Арина Соболенко
Дарья Касаткина
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