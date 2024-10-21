Арина доминирует в WTA-туре в конце сезона-2024, так что по праву обошла Игу Свентек.

Неординарное для трех последних сезонов событие произошло в женском теннисе — в свежем рейтинге от 21 октября Ига Свентек из Польши потеряла первую строчку в пользу Арины Соболенко. Белорусская теннисистка уже перехватывала лидерство в прошлом сезоне на восемь недель, но сейчас, судя по всему, куда лучше готова к тому, чтобы удержаться на самой вершине.

Затяжной кризис Свентек

Примечательно, что смена лидера рейтинга WTA произошла по итогам недели, на которой Арина и Ига в теннис не играли. Но у польской теннисистки сгорели прошлогодние 120 очков, а белоруска, что называется, осталась при своих. И в итоге с 9706 очками вышла на первое место, опережая Свентек на 41 балл. Остальные теннисистки отстали очень намного — третья ракетка мира Кори Гауфф из США сейчас проигрывает Соболенко 3743 очка.

Впрочем, еще в середине лета казалось, что шансы Арины догнать Игу ничтожны. Ига провела фантастический грунтовый сезон, выиграв WTA 1000 в Мадриде и Риме, а также «Ролан Гаррос», а ее белорусская оппонентка дважды проиграла ей в финалах «тысячников» и к тому же сенсационно выбыла в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции от 17-летней россиянки Мирры Андреевой. А по ходу травяного сезона и вовсе получила травму плеча, пропустив Уимблдон и вернувшись в строй только к летней американской серии на харде. Но с середины августа Арина выдала просто феноменальный двухмесячный отрезок с титулами на US Open и «тысячниках» в Цинциннати и Ухане, а также с четвертьфиналом в Пекине. На этом отрезке она выиграла 20 матчей при одном поражении от Каролины Муховой из Чехии в столице Китая.

Если учесть все турниры с конца июля, то она набрала за этот период 4625 очков. В то время как Свентек ограничилась только 820 баллами за полуфинал Цинциннати (там она, кстати, в двух партиях как раз проиграла Арине) и четвертьфинал Открытого чемпионата США, в котором она также в двух сетах уступила Джессике Пегуле. Сложно сказать, что произошло с польской теннисисткой во второй половине сезона, но очевидно одно — у нее даже не короткий спад, а настоящий затяжной кризис.

Возможно, катализатором послужило обиднейшее поражение в полуфинале олимпийского турнира в Париже от китаянки Чжэн Циньвэнь. Но прежней сверхуверенной в себе Свентек мы с тех пор на корте не видели. Да и вообще не видели Игу с начала сентября. За это время она рассталась с тренером Томашем Викторовски, который работал с ней с начала 2022-го и по сути и сделал польскую теннисистку «доминатором» женского тура, находившимся на самой вершине более 120 недель. Свентек, кстати, к 23 годам превзошла по этому показателю австралийку Эшли Барти, бельгийку Жюстин Энен, американку Линдсей Дэвенпорт и многих других ярких теннисных личностей. Однако теперь ее перспективы выглядят туманными.

Арина Соболенко с трофеем Открытого чемпионата Уханя по теннису. Фото Reuters

Результаты, достойные теннисной королевы

Вызывает вопросы и новый тренер Иги — 44-летний Вим Фиссет из Бельгии, начавший карьеру сотрудничеством с соотечественницей, экс-первой ракеткой мира Ким Клийстерс, а затем работавший с другими топ-теннисистками — румынкой Симоной Халеп, немкой Ангеликой Кербер, белоруской Викторией Азаренко, японкой Наоми Осакой. В прошлом году он успел несколько месяцев поработать с китянкой Чжэн Циньвэнь, но затем вернулся к Осаке. Китаянка отреагировала резко: «Он нарушил контракт, это аморально». Теперь же, после недавнего расставания с Осакой, Вим стал наставником Свентек. «Возможно, Ига — лучшая теннисистка всех времен. Она очень быстрая, прекрасно играет в обороне и очень стабильна. Она сильно крутит, из-за чего соперницам трудно с ней играть», — заявил Фиссет официальному сайту WTA.

Впрочем, лучшая теннисистка прямо сейчас — это Соболенко. Когда она на пике формы, мощь ее ударов не выдерживает даже оборона от Свентек. Особенно если речь не о грунте. А сейчас Арина, что называется, в ударе. Впервые она возглавила рейтинг 11 сентября 2023-го после US Open, но концовку прошлого сезона провела неидеально, проиграла в полуфинале итогового турнира польской конкурентке и уступила ей звание первой ракетки мира по итогам года. Но нынче 26-летняя Соболенко выглядит куда более уверенно, демонстрируя результаты, достойные теннисной королевы. А Свентек, наоборот, по результатам второй половины сезона не входит даже в топ-10 лучших теннисисток мира. И вряд ли внезапно возродится уже к WTA Finals, который состоится в Эр-Рияде со 2 по 9 ноября.

«Номер один... Посмотрим, как долго это продлится», — написала Соболенко в социальных сетях. Не стоит забывать, что Иге надо защищать очки за прошлогодний титул, в чемпионской гонке она проигрывает Арине внушительные 796 очков. Так что очень вероятно, что именно Соболенко завершит год на первом месте. А если Арина блеснет на WTA Finals, то создаст серьезный задел и к началу следующего сезона, где ей предстоит защищать титул на Australian Open. Если же к старту грунтового сезона-2024 Соболенко останется лидером рейтинга, то затем до конца лета она может особо не беспокоиться — ей предстоит защищать в разы меньше очков, чем Свентек. Поэтому не исключено, что белоруска захватила лидерство в женском теннисе если не на долгие годы, то на многие месяцы уж точно.