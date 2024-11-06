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Сегодня, 13:30

Соболенко выиграла титул лучшей теннисистки года. Белоруска заслуженно обошла Свентек

Соболенко стала первой ракеткой мира по итогам года
Сергей Подушкин
Обозреватель
Арина Соболенко.
Фото Global Look Press
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Арина в 2024-м вышла на новый, космический уровень.

Арина Соболенко из Белоруссии гарантировала себе первое место в рейтинге WTA по итогам 2024 года даже до завершения группового этапа WTA Finals в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Причем даже не после собственной победы, а из-за поражения главной конкурентки Иги Свентек из Польши от американки Кори Гауфф. Но это совершенно не умаляет достоинств 26-летней Арины, которая в нынешнем женском теннисном сезоне была объективно лучшей, выиграв два турнира «Большого шлема» и два титула на WTA 1000. Мало того, во второй половине сезона она явно вышла на новый для себя, космический уровень тенниса.

Справилась с психологическими и физическими сложностями

Если некоторые теннисисты и теннисистки уверяют, что для них лидерство в рейтинге значит куда меньше побед на «Больших шлемах», то Арина, напротив, никогда не скрывала своей цели — стать первой ракеткой мира и удержаться на вершине очень и очень долго. В 2023-м она уже забиралась на первую строчку на восемь недель, но под самый занавес того сезона вновь отступила на второе место в рейтинге, проиграв в полуфинале итогового турнира как раз Свентек. И, надо признать, тогда Соболенко действительно не наиграла на статус теннисной королевы. Поскольку после января прошлого года (с победами в Аделаиде и на Australian Open) взяла за сезон лишь один титул — на «тысячнике» в Мадриде.

Арина Соболенко поднялась на&nbsp;первую строчку рейтинга WTA. Соболенко — первая ракетка мира. Надолго ли белоруска на вершине?

Сейчас же мы видим совсем другую Арину. Которая не только вновь блеснула в Австралии, но и сумела справиться со всеми последующими сложностями — как психологическими (после трагической гибели бывшего возлюбленного Константина Кольцова в марте), так и физическими (из-за полученной в июне травмы плеча она даже снялась с Уимблдона). Как признавалась Соболенко, она очень хотела сыграть на Уимблдоне, однако в таком случае рисковала усугубить повреждение и пропустить всю вторую половину сезона. В итоге здравый смысл возобладал. И с конца июля, вернувшись на турниры, белоруска заиграла так здорово, как никогда прежде. Да, рисунок ее игры особо не поменялся, она по-прежнему делает ставку на активный, агрессивный, мощный теннис, но при неудачах не просаживается психологически, а находит пути к победам.

Фото Global Look Press

Хочет доминировать, как Серена

С конца лета 2024-го Арина взяла US Open и два «тысячника», причем побеждала в режиме нон-стоп и регулярно обыгрывала не кого-нибудь, а других топ-теннисисток, своих главных конкуренток. И заслуженно сперва догнала в рейтинге Игу, у которой, в свою очередь, начался теннисный кризис, затем перегнала польскую теннисистку, а в Эр-Рияде благодаря двум победам на старте группового этапа и поражению Свентек от Гауфф досрочно стала № 1 в мире в 2024 году. Мало того, если она продолжит в том же духе на WTA Finals, то создаст очень значительный задел на будущее.

Арина Соболенко выиграла&nbsp;US Open. Соболенко исправила ошибки прошлого. Белоруска не сломалась в финале и выиграла US Open

«Я всегда хотела доминировать в туре, как это делала Серена, как так долго умела делать Ига... Но я стараюсь сосредоточиться на себе, на самосовершенствовании, чтобы убедиться, что у меня есть все инструменты, чтобы доминировать в туре, как они это делали. Оглядываясь назад, мне было важно летом просто отдохнуть, подзарядить батарейки. Нужно было выздороветь, убедиться, что мое плечо снова в порядке, что я могу вернуться и стать сильнее. После этой небольшой паузы я была супер, очень голодна до тенниса. Думаю, что это определенно помогло мне быть там, где я сейчас», — приводит слова Арины Sport5.by.

Напомним, что Соболенко стала отнюдь не первой белорусской теннисисткой на вершине рейтинга WTA по итогам года. Сезон-2012 завершила на первой строчке ее соотечественница Виктория Азаренко, которая в общей сложности провела в лидерах 51 неделю. Это 13-й показатель из всех 29 первых ракеток мира в истории (отсчет ведется с 1975 года). У Соболенко на данный момент официально всего девять недель лидерства, но уже понятно, что будет намного больше.

Фото Global Look Press

Кстати, Арина стала только 16-й теннисисткой, завершившей сезон в статусе № 1. Россиянки Динара Сафина и Мария Шарапова, также успевшие побывать на первой строчке по ходу карьеры, в этот список так и не попали. Сумеет ли Соболенко действительно стать для женского тура на ближайшие годы новой Сереной Уильямс? На пике формы она действительно способна снести с корта кого угодно, включая Свентек, Гауфф и остальных. Главный вопрос заключается в стабильности. Если Арина продолжит играть так же здорово, как и в последние месяцы, то свергнуть ее с теннисного трона в обозримом будущем действительно представляется почти невозможным.

Теннис
Арина Соболенко

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