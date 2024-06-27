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Биография Елены Весниной: жизнь и карьера олимпийской чемпионки и победительницы турниров «Большого шлема»

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Елена Веснина.
Фото Никита Успенский, «СЭ»
Елена Веснина.
Фото Никита Успенский, «СЭ»
Елена Веснина.
Фото Никита Успенский, «СЭ»
Елена Веснина.
Фото Никита Успенский, «СЭ»
Елена Веснина и Екатерина Макарова во время Олимпийских игр в Рио.
Фото AFP
Елена Веснина и Екатерина Макарова — победительницы US Open.
Фото Reuters
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История российской теннисистки.

Елена Сергеевна Веснина
Дата рождения: 1 августа 1986 года
Место рождения: Львов, СССР
Рост: 176 см
Вид спорта: теннис

Детство и юность Елены Весниной

Будущая олимпийская чемпионка родилась в обычной семье. Ее родители в молодости занимались спортом: отец Сергей увлекался греко-римской борьбой, а мама Ирина — легкой атлетикой. В теннис Елену привела именно мать — девочке тогда было всего 7 лет.

«Меня в теннис привела мама, которая искренне думала, что это легкий спорт для девочки, женственный, не требующий огромных физических затрат. Без каких-либо планов на успехи на мировом уровне. Максимум, чтобы их дочь стала мастером спорта. Самым главным для родителей было образование. Но теннис влюбил в себя всю нашу семью. Мама брала с собой термос с чаем, яблочные пироги, котлеты, которые потом ели все дети в округе теннисных кортов. И я часами могла бить мячом об стенку», — вспоминала Веснина в своих социальных сетях.

Елена Веснина.
Фото Никита Успенский, «СЭ»

Своими кумирами Елена считала Штеффи Граф и Мартину Хингис. И, конечно же, юную теннисистку вдохновлял пример соотечественницы — Анны Курниковой.

«В детстве поначалу я просто мечтала попасть на корт, и это меня подстегивало. Потом я увидела фото Анны Курниковой в журнале «Теннис+», и мне она так понравилась, тоже захотелось отрастить себе косу... До сих пор вот ращу, подстричься, что ли, по лунному календарю?! Позже я увидела игру Штеффи Граф и Мартины Хингис по телевизору, и они влюбили меня в теннис еще больше, разный стиль игры, но такой красивый и эффектный. Атлетичная, невозмутимая Штеффи Граф. Улыбчивая, хрупкая, но быстрая Мартина Хингис», — писала Веснина.

Елена впервые взяла в руки ракетку и начала тренировки в спортивной детско-юношеской школе города Сочи, где на тот момент проживала ее семья. Первым тренером теннисистки стал Юрий Юдкин.

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Спортивная карьера Елены Весниной

Первые успехи теннисистка начала показывать в 16 лет — в 2002 году Елена победила на турнире международной Федерации тенниса ITF — Кубок Озерова. В этом же сезоне Веснина сумела дойти до финала юниорского Кубка Федерации в составе сборной России.

В 2003 году теннисистка на чемпионате Европы среди старших юниоров дошла до полуфинала одиночного разряда и финала в паре. В следующем сезоне Веснина сумела дойти до четвертьфинала на единственном в карьере юниорском турнире «Большого шлема» — на «Ролан Гаррос» в Париже, где уступила будущей чемпионке — Сесиль Каратанчевой из Болгарии.

Еще в 2002 году Елена начала выступать на взрослых соревнованиях: тогда она провела пару десятитысячников из цикла ITF в Египте. В следующем сезоне россиянка уже вошла в число трехсот лучших теннисисток мира, выиграв два титула ITF в одиночном и еще три в парном разрядах.

Елена Веснина.
Фото Никита Успенский, «СЭ»

В 2004 году Веснина впервые пробилась в основную сетку турнира WTA — на Кубке Квебека. В 2005-м Елена выиграла первый трофей в основном туре — в паре с соотечественницей Анастасией Родионовой в Квебеке, а также приблизилась к сотне сильнейших в мировом рейтинге.

В сезоне-2006 Елена дебютировала в основной сетке турнира «Большого шлема» — выступила на Открытом чемпионате Австралии и дошла до четвертого круга. На дебютном «Ролан Гаррос» Веснина пробилась в четвертьфинал в паре с Анной Чакветадзе.

В 2007 году теннисистка выиграла турнир в Хобарте, а также вместе со сборной России стала победительницей Кубка федерации.

В 2008 году Елена победила на турнире в Индиан-Уэллсе в паре с Динарой Сафиной и в этом разряде показала хорошие результаты на других турнирах WTA. Веснина второй год подряд выиграла Кубок Федерации со сборной.

Первый одиночный титул WTA теннисистка завоевала в сезоне-2013, победив в австралийском Хобарте в финале Мону Бартель. В том же году Елена в паре с Екатериной Макаровой выиграла первый «мейджор». Россиянки уверенно победили на «Ролан Гаррос», за шесть матчей не проиграв ни сета. Спустя год дуэт завоевал второй титул на турнирах «Большого шлема» — на US Open.

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2016 год стал одним из самых успешных в карьере Елены. Россиянка достигла наивысшей стадии на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде — пробилась в полуфинал на Уимблдоне. При этом больших достижений теннисистка добилась в паре.

В начале сезона Веснина завоевала титул на Australian Open в миксте с бразильцем Бруно Соаресом. Затем вместе с Дарьей Касаткиной на турнире в Дохе прервала победную 41-матчевую серию дуэта Мартина Хингис — Саня Мирза, а в паре с Екатериной Макаровой дошла до финала «Ролан Гаррос» и четвертьфинала Уимблдона.

Елена Веснина и Екатерина Макарова во время Олимпийских игр в Рио.
Фото AFP

В сезоне-2016 Веснина стала олимпийской чемпионкой — и снова в дуэте с Макаровой. Впоследствии Елена призналась, что считает эту победу самой значимой в карьере.

«Это моя самая ценная медаль. Потому что к ней мы с Катей Макаровой шли долго и осознанно, несмотря на то что у нас обеих хорошо складывались результаты в одиночном разряде. Интересно, что мы практически не говорили тогда о том, что хотим выиграть Олимпиаду. Настолько боялись об этом даже вслух сказать! Хотели, мечтали, но боялись это спугнуть и оказать еще большее давление на себя.

Понятно, что на тот момент мы были одной из сильнейших пар, но это Олимпийские игры, туда приезжают лучшие спортсмены и могут уехать вообще без медалей. Поэтому гарантий никто не дает. И та медаль у нас была такая осознанная, заслуженная, мы к ней шли сложным путем, но очень правильным. Мы отдали все, что у нас было", — призналась Веснина в интервью Olympic.

В 2017 году Елена добавила в свою копилку еще один титул «Большого шлема» — в паре с Макаровой выиграла Уимблдон. Также теннисистка одержала главную победу в одиночном разряде карьере — на турнире в Индиан-Уэллсе.

Елена Веснина.
Фото Никита Успенский, «СЭ»

В финале, который длился больше трех часов, Веснина победила свою соотечественницу Светлану Кузнецову. Эта упорная борьба впечатлила одну из самых успешных теннисисток мира — Мартину Навратилову. «Что за матч! Великолепный финал. Никто не хочет сдаваться», — написала в своих соцсетях легенда тенниса о противостоянии двух россиянок.

«В этом финале я точно не была фаворитом. Я понимала, насколько Света невероятная, титулованная и, не побоюсь этого слова, великая теннисистка для нашей страны. Я всегда на нее равнялась и мне было безумно сложно с ней играть. Перед финалом я понимала, что Света — фаворит, так как она стояла в топ-10 и проводила один из своих лучших сезонов. Но я понимала, что у меня может появиться шанс и что я должна за него зацепиться», — рассказала Веснина в эфире «Больше! Лайв».

Веснина добралась до наивысшей позиции одиночного рейтинга в карьере — стала 13-й ракеткой мира. В 2018-м россиянка возглавила парный рейтинг.

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После Открытого чемпионата Франции-2018 Веснина сделала перерыв в карьере в связи с беременностью и рождением ребенка. При этом в 2021-м спортсменка вернулась в большой теннис. Своей главной мотивацией она назвала Олимпийские игры в Токио, которые из-за пандемии были отложены на год.

«Муж очень аккуратно молчал. Когда я ему сказала: «Ты знаешь, наверное, попробую вернуться», он ответил: «Я, в принципе, знал, что так и будет». Видимо, когда я начала тренироваться, он заметил, как быстро я набирала форму. Я по-прежнему была первой ракеткой мира в паре по замороженному рейтингу, в топ-40 в одиночке, это позволяло мне играть сразу на самых крупных соревнованиях», — вспоминала Веснина в интервью Olympic.

На Играх в Токио Елена завоевала серебро в миксте вместе с Асланом Карацевым, уступив золото другому российскому дуэту — Анастасии Павлюченковой и Андрею Рублеву. Несмотря на поражение в финале, Веснина осталась довольна собой и своим партнером.

«Финал получился очень красивым для нашей страны. До последнего розыгрыша это было захватывающе и зрелищно. Конечно, хотелось победить, но это спорт. Сейчас я понимаю, что это великое достижение — сразу две пары из одной команды вышли в финал Олимпиады в миксте. Для меня это серебро с золотым отливом», — отметила теннисистка.

После Игр в Токио теннисистка вновь взяла паузу в карьере. После рождения второй дочери Елена приняла решение вернуться в тур и провести сезон-2024, который станет для нее последним в профессиональной карьере.

«Я уже точно решила, этот сезон станет для меня завершающим, «последним танцем». В любом случае, завершу сезон и карьеру на положительной ноте, потому что мой путь в теннисе получился достаточно длинным и мне все еще хочется сказать последнее слово. Есть и желание, и мотивация, и силы», — приводит слова теннисистки Sport24.

Елена Веснина и Екатерина Макарова — победительницы US Open.
Фото Reuters

Достижения Елены Весниной

  • Олимпийская чемпионка (2016, в паре с Екатериной Макаровой)

  • Серебряный призер Олимпийских игр (2020, в миксте с Асланом Карацевым)

  • Победительница трех турниров «Большого шлема» в парном разряде («Ролан Гаррос"-2013, US Open-2014, Уимблдон-2017)

  • Победительница одного турнира «Большого шлема» в миксте (Australian Open-2016)

  • 12-кратная финалистка турниров «Большого шлема» (восемь раз — в женском парном разряде и четырежды — в миксте)

  • Победительница Итогового турнира WTA в парном разряде (2016)

  • Победительница 22 турниров WTA (из них три — в одиночном разряде)

  • Двукратная обладательница Кубка федерации в составе сборной России (2007, 2008)

  • Бывшая первая ракетка мира в парном разряде

  • Заслуженный мастер спорта

Личная жизнь Елены Весниной

С именем российской теннисистки за все время связывали только одного молодого человека. С 2012 года Елена находится в отношениях с Павлом Табунцовым. Он — бывший волейболист, который в настоящее время является предпринимателем. Влюбленные познакомились в кругу друзей.

«Наша первая встреча состоялась в кругу общих друзей — как оказалось, у нас их было очень много. Я даже была удивлена, что мы не познакомились раньше. В момент общения, за ужином — помню, была весна — мы в компании играли в «Ассоциации» — атмосфера была очень веселая, непринужденная. Несмотря на то что мы с Павлом встретились в первый раз, у нас как-то сразу наладился контакт, нам было очень легко вместе и казалось, что мы знаем друг друга очень давно», — рассказывала Веснина в интервью сайту бренда Sokolov.

В ноябре 2015 года Павел и Елена поженились. Спустя три года Веснина и Табунцов стали родителями — у них родилась дочь Елизавета. В 2021 году в семье появилась еще одна дочка — девочку назвали Анна.

Социальные сети Елены Весниной

* Соцсети принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ

Теннис
Екатерина Макарова
Елена Веснина
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