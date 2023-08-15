Биография Каролин Возняцки: жизнь и карьера бывшей первой ракетки мира

История датской теннисистки.

Каролина Возняцки

Дата рождения: 11 июля 1990.

Место рождения: Оденсе, Дания.

Рост: 177 см.

Вес: 63 кг.

Вид спорта: теннис.

Семья и детство

Будущая первая ракетка мира появилась на свет в третьем по величине городе Дании Оденсе в семье двух спортсменов. Мама Возняцки, Анна, была волейболисткой, а папа Петр — футболистом. Родители будущей теннисистки были родом из Польши, но обосновались и строили свою жизнь в Дании.

У Каролин также есть старший брат Патрик, который занимался футболом, но при этом успевал поддерживать младшую сестру на турнирах. В теннис Возняцки пришла в возрасте семи лет и сразу же начала демонстрировать свой спортивный дух. Спустя два года девятилетняя девочка уже обыгрывала своих родителей и брата и демонстрировала огромное желание добиться высот.

Возняцки говорит на польском, датском и английском языках. Также, по словам спортсменки, она понимает русский язык. В 2019 году, незадолго до завершения карьеры, Каролин поступила в один из самых престижных университетов мира — стала студенткой Гарварда.

Теннисистка любит футбол и является болельщицей клуба «Ливерпуль». После расставания с гольфистом Рори Макилроем Возняцки иронично пошутила, что «никогда не будет одна, так как поддерживает «Ливерпуль», тем самым сделав отсыл на строчку из гимна мерсисайдцев.

Анастасия Павлюченкова и Каролин Возняцки. Фото Getty Images

Карьера в теннисе

Выступать на профессиональном уровне Возняцки начала в 15 лет. Уже спустя год Каролин играла в финалах юниорского «Большого шлема». Тогда же, в 2006 году, датская теннисистка стала победительницей юниорского Уимблдона. В то же время она выиграла первый турнир ITF и дошла до стадии 1/4 финала на соревнованиях WTA.

Первый полноценный взрослый сезон Возняцки провела в 2007 году. Тогда ей удалось ворваться в топ-100 рейтинга. Спустя год теннисистка завоевала первые титулы WTA в карьере, дошла до четвертого раунда на Australian Open и US Open и сумела добраться до 12-й строчки рейтинга. В 2009-м Каролин продолжила завоевывать трофеи и завершила сезон в качестве четвертой ракетки мира. А в 2010 году она сумела добраться до вершины рейтинга.

Для Возняцки и всей Дании это было действительно значимым достижением — до нее ни один датский теннисист (как мужского, так и женского пола) не добирался даже до топ-30 сильнейших. А Каролин в общей сложности возглавляла мировой рейтинг более 70 недель.

За заслуги перед Данией Возняцки была удостоена чести нести флаг страны на церемонии открытия Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Правда, на самой Олимпиаде Каролин успехов не добилась, проиграв уже во втором круге турнира.

В общей сложности за свою карьеру датская теннисистка выиграла 32 турнира WTA (30 — в одиночном разряде). Она также становилась победительницей Итогового турнира WTA в 2017 году. Но ее главным триумфом стала, безусловно, победа на Australian Open 2018.

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Победа на Australian Open 2018

С 2011 по 2016 год Каролин демонстрировала отрицательную динамику на Открытом чемпионате Австралии — с каждым годом она проигрывала все раньше и раньше. Если в 2011 году она дошла до полуфинала, то в 2016-м проиграла в первом круге. В 2016-м же Возняцки выбыла из топ-50 мирового рейтинга. И с учетом ее медийной популярности многие решили, что в теннисе датчанка уже вряд ли чего-то добьется.

Также Каролин критиковали за то, что она на тот момент дважды была первой ракеткой мира, при этом не выиграв ни одного турнира «Большого шлема». Тем не менее датская теннисистка сумела вернуться в элиту и наконец закрыть этот гештальт. На Australian Open-2018 Возняцки очень повезло с сеткой — вплоть до финала ей не попалось ни одной представительницы топ-20 мирового рейтинга.

В решающем матче Каролин противостояла первая ракетка мира — румынка Симона Халеп. На этот раз удача была на стороне датской теннисистки, которой удалось выиграть первый «мейджор» в карьере.

Так Возняцки вновь — уже в третий раз оказалась номером 1 мирового рейтинга и тем самым побила рекорд своей подруги Серены Уильямс по временному промежутку между лидерством. Спортсменка возглавила рейтинг спустя шесть лет.

После столь долгожданной победы Возняцки плакала и извинялась перед соперницей. Но самое главное — Каролин смогла наконец ответить всем хейтерам, кто считал ее лидерство в рейтинге WTA незаслуженным.

«Я так рада, что больше никогда не услышу: «Ты была первой, но не выиграла ни одного «Шлема», — заявила теннисистка после победы.

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Завершение карьеры

О решении уйти из спорта после Australian Open-2020 датская теннисистка сообщила в декабре 2019 года. В итоге 29-летняя Возняцки завершила карьеру в начале 2020-го — после поражения от представительницы Туниса Онс Жабер в третьем круге турнира «Большого шлема».

Среди причин Каролин называла не болезнь, которая была обнаружена у нее незадолго до этого, а желание двигаться дальше и реализовывать себя в других сферах жизни — таких как семья.

" Поняла, что хочу чего-то добиться вне корта. Одной из моих целей была свадьба с Дэвидом. Теперь семейная жизнь и распространение информации о ревматоидном артрите помогает мне двигаться вперед. Дело не в состоянии моего здоровья, это не прощание. Я продолжу свой увлекательный путь", — написала теннисистка в социальных сетях.

Болезнь

Известно, что одной из причин завершения карьеры Возняцки стало здоровье. Теннисистка страдала от ревматоидного артрита — аутоиммунного заболевания соединительных тканей. Его у Каролин обнаружили в 2018 году — накануне US Open. Данная патология влияет как на общее состояние человека (вызывает утомление), так и на его суставы.

К сожалению, на текущий момент это заболевание неизлечимо. Но, несмотря на серьезную проблему со здоровьем и даже боль, датская теннисистка не унывает. Ей удалось дважды стать мамой и даже построить планы на возвращение в спорт.

«Однажды я проснулась от такой сильной боли, что просто не могла двигаться. Мужу пришлось буквально поднимать меня с кровати. Я не могла поднять руки, чувствовала боль в плечах, локтях, руках и ногах. Мне было трудно расчесывать волосы и вставать с постели. Так я обратилась к врачам и начала путь к диагнозу», — рассказывала о своей болезни Возняцки в 2020 году.

Фото USA Today Sports

Возвращение в тур

В 2023 году, спустя три с половиной года после завершения карьеры, датская теннисистка заявила о своем желании вернуться в спорт. В интервью изданию Vogue Каролин отметила, что у нее по-прежнему есть цели, которых она бы хотела добиться. И даже обозначила свои планы на ближайшее будущее.

«Начну с турнира в Монреале, чтобы вернуться в ритм. А затем планирую поехать в Нью-Йорк. После этого у меня будет пара месяцев, чтобы подготовиться к турнирам в Австралии. У меня также есть цель попасть на Олимпийские игры в Париже», — заявила Возняцки.

Первый матч после возвращения 33-летняя датская теннисистка провела 6 августа 2023 года — она обыграла австралийку Кимберли Биррелл в первом круге турнира WTA 1000 в Монреале (Канада) — 6:2, 6:2. После победы спортсменка поделилась эмоциями от возвращения в тур.

«Это прекрасно. Это мой первый матч за три года. Конечно, я немного заржавела (улыбается). Но это замечательное место, чтобы вернуться в тур и провести здесь свой первый матч. Мне нравится играть в Монреале», — приводит BBC слова Возняцки.

Также известно, что Каролин уже получила уайлд-кард в основную сетку US Open 2023. Близкие спортсменки поддержали ее решение вернуться в тур. В их числе была и подруга Возняцки, Серена Уильямс.

«Мы ужинали несколько недель назад. Я рассказала ей о своих планах, а она сказала: «Вау, молодец! Я буду поддерживать тебя на каждом шагу. Если тебе что-то будет нужно — я рядом», — рассказала Каролин Vogue.

Достижения

Первая ракетка мира (71 неделя на вершине рейтинга WTA).

Победительница одного турнира «Большого шлема» (Australian Open).

Финалистка двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

Победительница Итогового турнира (2017).

Победительница 32 турниров WTA (из них 30 — в одиночном разряде).

Победительница юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Уимблдон-2006).

Вторая ракетка мира в юниорском рейтинге.

Фото Getty Images

Личная жизнь

Широкой публике известно о двух романах датской теннисистки. Возняцки некоторое время встречалась североирландским профессиональным гольфистом Рори Макилроем. Отношения двух спортсменов начались в 2011 году. Каролин тогда была первой ракеткой мира, а Рори стал победителем первого «мейджора» в карьере.

Роман длился три года. В 2014-м пара обручилась и готовилась к свадьбе, которая была назначена на ноябрь. Но внезапно в мае того же года Макилрой заявил, что порвал отношения с теннисисткой и разорвал помолвку. Причиной такого решения гольфиста стала его неготовность к семейной жизни.

«Проблема во мне. Свадебные приглашения заставили меня понять, что я не готов ко всему тому, что влечет за собой брак. Я желаю Каролине счастья, которого она заслуживает, и благодарю ее за время, проведенное с ней», — приводит Independent.ie слова гольфиста.

Безусловно, такой удар был довольно тяжелым для Возняцки. Особенно с учетом того, что расставание произошло по телефону. А сама Каролин в то время находилась во Франции, где выступала на турнире серии «Большого шлема» Roland Garros. Однако теннисистка недолго была одна.

В 2017 году в День всех влюбленных Каролин призналась, что состоит в отношениях с баскетболистом Дэвидом Ли. В том же году пара обручилась, а в 2019-м влюбленные вступили в брак.

На шикарном свадебном торжестве присутствовали родные и близкие спортсменов, включая известных теннисистов Серену Уильямс, которую связывает дружба с Возняцки, Анжелику Кербер, баскетболистов Харрисона Барнса и Пау Газоля и многих других.

В настоящее время Каролин счастлива в браке со своим супругом. Они с Дэвидом воспитывают двух малышей: в 2021 году у них родилась дочь Оливия, а в 2022-м сын Джеймс.

Медийная карьера и фотосессии

Каролин является одной из самых известных и узнаваемых теннисисток мира не только благодаря ее спортивным достижениям. Яркие внешние данные помогли Возняцки построить достаточно успешную медийную карьеру. Теннисистку часто приглашают принять участие в различных рекламных кампаниях или стать лицом какого-нибудь бренда.

На ее счету — масса многомиллионных рекламных контрактов. Она была лицом Turkish Airlines, эндорсером для Adidas. Каролин также снималась в рекламных кампаниях для датской фирмы нижнего белья, чем, безусловно, заработала большую популярность среди любителей спорта мужского пола. Возняцки также позировала для таких известных изданий, как Sports Illustrated, ESPN The Body Issue и World Fame 100.

В 2018 году Forbes поставил ее на 8-е место в рейтинге «Самые влиятельные женщины в международном спорте».

Фото Getty Images

Где живет Каролин Возняцки

Теннисистка вместе с супругом владеет недвижимостью в США и Монако. Некоторое время Возняцки проживала на частном острове Фишер-Айленд в Америке, однако в 2021-м спортсменка выставила на продажу свои апартаменты. Еще в разгар спортивной карьеры резиденцией Каролин было Монако. На вилле в Монте-Карло теннисистка проживает вместе с семьей и по сей день.

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